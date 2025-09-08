Νέα σενάρια για «μπάσιμο» Μαρινάκη στην Μποταφόγκο!

Μετά τον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Ρίο Άβε, ο Έλληνας επιχειρηματίας παρουσιάζεται έτοιμος να επεκτείνει το «συλλογικό» δίκτυό του στη Βραζιλία.

Νέα σενάρια φέρνουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη κοντά στην αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Μποταφόγκο από τον Τζον Τέξτορ, σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ», η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ορισμένα σημεία χρειάζεται χρόνος ακόμη για να ξεκαθαρίσουν, ώστε ο Τζον Τέξτορ να γίνει μειοψηφικός μέτοχος. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο Αμερικανός επιχειρηματίας θα σταματήσει να διαχειρίζεται τον σύλλογο, καθώς η πρόθεση είναι να συνεχίσει να ηγείται της διαχείρισης του».