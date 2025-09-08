Οι 18 ομάδες που έχουν πάρει το «εισιτήριο» για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Τυνησία έγινε η 18η ομάδα από τις συνολικά 48 που προκρίθηκαν ήδη στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα λάβει χώρα σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ από τις 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2026.

Τριάντα ακόμη ομάδες απομένουν για τα ολοκληρωθεί το «παζλ» με τις χώρες που θα συμμετάσχουν στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα διεξαχθούν σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ το επόμενο καλοκαίρι.

Η Τυνησία έγινε η 18η ομάδα που «τσεκάρει εισιτήριο» για τα τελικά της διοργάνωσης και έτσι ακόμη μία χώρα της Αφρικής, μετά το Μαρόκο, προκρίνεται στο επόμενο Μουντιάλ του 2026.

Πάμε να δούμε συνοπτικά τις ομάδες που έχουν πάρει την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο:

Ως διοργανώτριες χώρες: Μεξικό, Καναδάς, ΗΠΑ

Από την Ομοσπονδία της AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία

Από την Ομοσπονδία της CAF (Αφρική): Μαρόκο, Τυνησία

Από την Ομοσπονδία της CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

Από την Ομοσπονδία της OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον. Η κλήρωση θα ξεκινήσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας).