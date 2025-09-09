Βενκατεσάμ: «Η Τότεναμ δεν πωλείται - Πλήρης στήριξη από την οικογένεια Λιούις»

Ο Βιναΐ Βενκατεσάμ, νέος CEO της Τότεναμ, ξεκαθάρισε ότι η οικογένεια Λιούις και η ιδιοκτησία της ENIC δεν σκοπεύουν να πουλήσουν τον σύλλογο, αλλά αντιθέτως θέλουν να τον πάνε μπροστά.

Μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Λέβι, έπειτα από 25 χρόνια που ήταν στη θέση του εκτελεστικού προέδρου, ο Βενκατεσάμ τόνισε ότι η νέα εποχή ξεκινά με «πλήρη στήριξη» από την οικογένεια Λιούις.

Μάλιστα, όπως είπε, τα μέλη της νέας γενιάς, η Βιβ Λιούις, ο αδερφός της Τσάρλι και ο γαμπρός της Νικ, Καλάθης α έχουν πιο ενεργό ρόλο στον σύλλογο.

Ο Βενκατεσάμ αναγνώρισε το έργο του Λέβι, υπογραμμίζοντας ότι η κληρονομιά του είναι τεράστια, με εμβληματικά έργα όπως το προπονητικό κέντρο και το νέο γήπεδο. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον: «Είναι μια νέα εποχή για την Τότεναμ, με ξεκάθαρη στήριξη από τους μετόχους μας».

Όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση για το αγωνιστικό κομμάτι, ο CEO των «Σπερς» διαβεβαίωσε πως υπάρχει «σταθερή χρηματοδότηση» για την ενίσχυση τόσο της ανδρικής όσο και της γυναικείας ομάδας.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι όλα πρέπει να γίνουν με σεβασμό στους κανονισμούς του Financial Fair Play, μέσα από αύξηση εσόδων, σωστή ανάπτυξη ποδοσφαιριστών και έξυπνες μεταγραφικές κινήσεις.

«Η φιλοδοξία είναι ξεκάθαρη, υπάρχει οικονομική στήριξη, αλλά πρέπει να δουλέψουμε έξυπνα και ισορροπημένα», κατέληξε.