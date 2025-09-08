Η ισπανική λίγκα… μαθαίνει μπαλίτσα από την ελληνική Super League!

Τέλος στις διαμαρτυρίες και στην τοξικότητα που προκαλεί η διαιτησία στην Ισπανία επιχειρεί να βάλει η ομοσπονδία της χώρας. Με επίσημη ενημέρωση η ισπανική ομοσπονδία ενημέρωσε ότι κάθε Δευτέρα η τεχνική επιτροπή διαιτησίας θα εξηγεί και θα κρίνει κάθε εβδομάδα τις διαιτητικές αποφάσεις, με βίντεο επιμορφωτικού χαρακτήρα, κάτι που επί σειρά ετών συμβαίνει στην Ελλάδα.
⚠️ El CTA va a explicar decisiones arbitrales elegidas por un Comité de Asesores.— RFEF (@rfef) September 8, 2025
ℹ️ https://t.co/05KjZrL1rZ#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/0hqvoP4tsT