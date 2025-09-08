Η ισπανική λίγκα… μαθαίνει μπαλίτσα από την ελληνική Super League!

Η ισπανική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η επιτροπή διαιτησίας θα εξηγεί κάθε εβδομάδα με βίντεο τις αμφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής.

Τέλος στις διαμαρτυρίες και στην τοξικότητα που προκαλεί η διαιτησία στην Ισπανία επιχειρεί να βάλει η ομοσπονδία της χώρας. Με επίσημη ενημέρωση η ισπανική ομοσπονδία ενημέρωσε ότι κάθε Δευτέρα η τεχνική επιτροπή διαιτησίας θα εξηγεί και θα κρίνει κάθε εβδομάδα τις διαιτητικές αποφάσεις, με βίντεο επιμορφωτικού χαρακτήρα, κάτι που επί σειρά ετών συμβαίνει στην Ελλάδα.