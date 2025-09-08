Έκλεισε το εισιτήριο για το Μουντιάλ και η Τυνησία

Με γκολ στις καθυστερήσεις στην αναμέτρηση με την Ισημερινή Γουϊνέα, η Τυνησία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πιστή στο ραντεβού της με το Μουντιάλ στάθηκε η Τυνησία που προκρίθηκε σε τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και έβδομο συνολικά στην ιστορία της.

Με ένα γκολ του Μπεν Ρομντάν στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων η ομάδα του Σάμι Τραμπέλσι επικράτησε με 0-1 μέσα στην Ισημερινή Γουϊνέα και πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ / Μεξικού / Καναδά.