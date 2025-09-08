Έκλεισε το εισιτήριο για το Μουντιάλ και η Τυνησία

Πιστή στο ραντεβού της με το Μουντιάλ στάθηκε η Τυνησία που προκρίθηκε σε τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και έβδομο συνολικά στην ιστορία της.
Με ένα γκολ του Μπεν Ρομντάν στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων η ομάδα του Σάμι Τραμπέλσι επικράτησε με 0-1 μέσα στην Ισημερινή Γουϊνέα και πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ / Μεξικού / Καναδά.
🇹🇳 Tunisia have qualified for #FIFAWorldCup 26!#WeAre26 pic.twitter.com/gVaMjocGjK— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 8, 2025