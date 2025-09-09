Ρούνεϊ: «Ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο δούλεψα ο Φαν Χάαλ»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ προκάλεσε αίσθηση με τα λόγια του στο «Wayne Rooney Show», καθώς άφησε εκτός κορυφής τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον όταν μίλησε για τον καλύτερο τακτικό προπονητή που συνεργάστηκε ποτέ.

Η δήλωση του Ρούνεϊ ανοίγει ξανά τη συζήτηση γύρω από το στυλ και τη μεθοδολογία των δύο κορυφαίων προπονητών που σημάδεψαν την καριέρα του, με τον Άγγλο να ξεχωρίζει τον Φαν Χάαλ για την τακτική του προσέγγιση, αλλά να αποδίδει στον Σερ Άλεξ τον τίτλο του απόλυτου «ηγέτη».

«Ο καλύτερος με τον οποίο δούλεψα ήταν ο Λουίς φαν Χάαλ, μπορεί να ακούγεται περίεργο.

Ο Άλεξ Φέργκιουσον ήξερε ακριβώς τι έκανε και ήταν ιδιοφυΐα σε αυτό που έκανε. Αλλά τακτικά, ο Λουίς φαν Χάαλ ήταν πολύ μπροστά από οποιονδήποτε άλλον με τον οποίο δούλεψα. Μιλώντας καθαρά τακτικά, ο Φέργκιουσον ήταν ο καλύτερος συνολικά, αλλά ο Φαν Χάαλ ήταν απίστευτος. Παρακολουθούσες και απλώς απορροφούσες τα πάντα, το πώς προετοίμαζε την ομάδα, το πώς την έστηνε αμυντικά».