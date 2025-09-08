«Πολεμάμε, πιστεύουμε και δεν τα παρατάμε ποτέ»: Η πωρωτική ομιλία Νίκολιτς σε… μπλουζάκι! (pics)

Η πωρωτική ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς στα αποδυτήρια της Αγιά Σοφιάς - ΟΠΑΠ Arena πριν την μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ απ’ ότι φαίνεται δεν «έφτιαξε» μόνο τους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και τον κόσμο της ομάδας!

Σε τέτοιον βαθμό, που η ατάκα του Σέρβου τεχνικού «πολεμάμε, πιστεύουμε και δεν τα παρατάμε ποτέ» πλέον κυκλοφορεί και σε… μπλουζάκι το οποίο κάνει θραύση στα social media.

Πρόκειται για ένα μπλουζάκι, το οποίο είχε την έμπνευση να δημιουργήσει γνωστός φίλος της Ένωσης και περιλαμβάνει με μεγάλα γράμματα το… μότο του Νίκολιτς αλλά και την μορφή του ατσάλινου δικέφαλου αετού, που δεσπόζει μπροστά από το γήπεδο της ΑΕΚ στην μεγάλη πλατεία. Το μπλουζάκι αυτό, όπως είναι φυσικό πλέον έχει αρκετή ζήτηση ενώ ο δημιουργός του φαίνεται πως έστειλε μερικά κομμάτια και στα Σπάτα, στον Νίκολιτς και το τιμ του.

Θυμηθείτε παρακάτω την πωρωτική ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ήδη φαίνεται πως αποκτά ένα ισχυρό δέσιμο με τον κόσμο της ΑΕΚ και δείτε επίσης φίλους της Ένωσης που φορούν το μπλουζάκι με το σχετικό μήνυμα:

«Στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας, ένα ματς στο οποίο θα κρίνονταν όλα στο γήπεδό μας θα το δεχόμασταν όλοι! Όλοι θα το δεχόμασταν! Και τώρα το έχουμε. Όχι γιατί μας ήρθε από τον ουρανό, αλλά γιατί εμείς το αξίζουμε.

Το αξίζουμε αυτό και είμαστε εκεί. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενέργεια από την κερκίδα. Επιτεθείτε τους! Επιτεθείτε τους με γενναιότητα, επιτεθείτε τους, επιτεθείτε τους. Αλλά μη γίνουμε χαζοί. Μη χάσουμε την συγκέντρωσή μας, αφήνοντας ανοιχτούς χώρους πίσω.

Αν χρειαστεί άμυνα, αν είναι 1-0, αν είναι 3-0, αν είναι 5-0, αμυνθείτε όλοι μαζί και περιμένετε τη στιγμή να τους χτυπήσετε στην αντεπίθεση.

Εδώ είναι το σπίτι μας και το σύνθημα εδώ "πολεμάμε, πιστεύουμε'', "πολεμάμε, πιστεύουμε'', "πολεμάμε, πιστεύουμε'' και "ποτέ δεν τα παρατάμε"».