Μάντσεστερ Σίτι και Premier League ήρθαν σε συμβιβασμό για τους κανόνες χορηγίας

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε σήμερα (8/9) ότι κατέληξε σε συμβιβασμό με την Premier League στη διαμάχη τους σχετικά με τους κανόνες Συναλλαγών Συνεργαζόμενων Μερών του πρωταθλήματος (APT), τους κανόνες χορηγίας.

Η Σίτι έκανε γνωστό ότι αποδέχεται ότι οι ισχύοντες κανόνες APT, οι οποίοι ρυθμίζουν τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ συλλόγων και εταιρειών που συνδέονται με τους ιδιοκτήτες τους, εάν κριθούν υπεράνω της εύλογης αγοραίας αξίας, είναι «έγκυροι και δεσμευτικοί», με τα δύο μέρη να συμφωνούν να τερματίσουν τις νομικές διαδικασίες.

Η υπόθεση είναι ξεχωριστή από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Μάντσεστερ Σίτι για φερόμενες παραβιάσεις οικονομικών κανόνων.

«Αυτός ο συμβιβασμός τερματίζει τη διαμάχη μεταξύ των μερών σχετικά με τους Κανόνες APT. Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, η Μάντσεστερ Σίτι αποδέχεται ότι οι ισχύοντες Κανόνες APT είναι έγκυροι και δεσμευτικοί», ανέφερε η Σίτι σε ανακοίνωσή της.

Οι ισχύοντες κανόνες APT υιοθετήθηκαν τον Νοέμβριο, αφού η πλειοψηφία των αγγλικών συλλόγων της κορυφαίας κατηγορίας ψήφισαν υπέρ ορισμένων τροποποιήσεων των προηγούμενων κανόνων, οι οποίες αμφισβητήθηκαν επίσης από τη Σίτι.

Ένα ανεξάρτητο δικαστήριο έκρινε τον Φεβρουάριο ότι πτυχές των κανόνων APT του πρωταθλήματος «κρίθηκαν παράνομες». Σε απάντηση, η Premier League ανακοίνωσε ότι η απόφαση του δικαστηρίου δεν επηρέασε την «έγκυρη λειτουργία» των ισχυόντων κανόνων APT.