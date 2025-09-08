ΜΜΕ Ισπανίας: «Πρόταση του Άρη για Άβιλα»

Στο στόχαστρο του Άρη εμφανίζει τον Τσίμι Άβιλα ισπανική ιστοσελίδα, σημειώνοντας πως έχει στα χέρια του πρόταση από τους «κιτρινόμαυρους».

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «ficherio» υποστηρίζει πως ο 31χρονος επιθετικός της Ρεάλ Μπέτις βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα του Άρη αλλά και του ΠΑΟΚ, αποκαλύπτοντας πως έχει δεχθεί προτάσεις από τους δύο συλλόγους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Δικέφαλος δεν εμπλέκεται ενεργά και ως εκ τούτου το όνομα του δεν απασχολεί επί του παρόντος την «ασπρόμαυρη» επικαιρότητα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα:

«Η ομάδα της Μπέτις είναι πολύ ισορροπημένη, εκτός από την επιθετική γραμμή, όπου οι αθλητικοί διευθυντές είχαν λίγο χώρο να προσθέσουν έναν ακόμη επιθετικό, καθώς ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έδωσε προτεραιότητα στην άφιξη ενός μέσου.

Ο Τσίμι Άβιλα, αν είχε φύγει τελικά από τη Μπέτις, θα είχε κάνει μια δυνατή μεταγραφή, αλλά ο Αργεντινός αρνήθηκε κατηγορηματικά επειδή οι προσφορές που είχαν υποβληθεί δεν τον ενδιέφεραν.

Η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα και σε ορισμένα πρωταθλήματα κλείνει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, επομένως οι ελληνικές ομάδες είναι ακόμα ανοιχτές σε κινήσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ατζέντης του Αργεντινού έχει λάβει δύο αιτήματα της προτάσεις στιγμής, από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τους μεγαλύτερους αντιπάλους τους στην πόλη τους».