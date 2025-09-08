Athens Kallithea προς Super League 2: «Η ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος τον Ιανουάριο, ευτελίζει τη διοργάνωση»

Η Athens Kallithea με ανοικτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Super League 2 κ. Μαρτσούκο, έθεσε τους προβληματισμούς της ενόψει της νέας σεζόν που εκκινεί.

Η σχετική επιστολή της Athens Kallithea:

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε Μαρτσούκο,

Με τον δέοντα σεβασμό, σας απευθύνουμε αυτή την ανοικτή επιστολή, την οποία και θα δημοσιοποιήσουμε, προκειμένου να ξεκινήσουμε μία συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα του πρωταθλήματος.

Αποτελεί ήδη απογοητευτικό γεγονός το ότι τη φετινή σεζόν θα συμμετέχουμε σε ένα πρωτάθλημα μόλις 10 ομάδων, κάτι που αντικειμενικά δεν ανταποκρίνεται στα στάνταρ ενός επαγγελματικού πρωταθλήματος.

Θα γνωρίζετε ότι στις 50 κορυφαίες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές χώρες με βάση τον συντελεστή της UEFA, μόνο σε άλλες εννέα χώρες διεξάγεται δεύτερη κατηγορία με 10 ή λιγότερες ομάδες, ενώ επτά από τις εννέα αυτές χώρες κατατάσσονται μεταξύ 26ης και 50ής θέσης - η Ελλάδα, που βρίσκεται στην 11η θέση, είναι μαζί με τα Νησιά Φερόε (40ή θέση), την Ανδόρα (47η θέση) και το Μαυροβούνιο (50ή θέση).

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι έχει πλέον ανακοινωθεί πως η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιανουάριο, κάτι που, κατά τη γνώμη μας, ευτελίζει τη διοργάνωση.

Η ολοκλήρωση της σεζόν τον Ιανουάριο:

— συμπιέζει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την προπόνηση και την αγωνιστική εξέλιξη τόσο των παικτών ατομικά όσο και των ομάδων συνολικά,

— συμπιέζει τον χρόνο αποθεραπείας των ποδοσφαιριστών μετά από τυχόν τραυματισμούς,

— περιορίζει ή ακυρώνει επί της ουσίας τη δυναμική της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου (καθώς απομένουν ελάχιστοι αγώνες και υπάρχει περιορισμένος χρόνος για την ενσωμάτωση νέων παικτών),

— μειώνει το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού, όχι μόνο λόγω της μικρής διάρκειας της σεζόν, αλλά και επειδή εξαιρούνται οι μήνες Απρίλιος και Μάιος, μήνες που παραδοσιακά παρουσιάζουν το υψηλότερο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον παγκοσμίως και διαθέτουν τις καλύτερες καιρικές συνθήκες για προσέλευση στα γήπεδα.

Η παράταση της διάρκειας του πρωταθλήματος θα μπορούσε να επιλύσει όλα τα παραπάνω ζητήματα. Και με τόσο μικρό αριθμό αγώνων, υπάρχει το περιθώριο και η ευελιξία να το κάνουμε πράξη.

Η πρότασή μας είναι η Super League 2, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2025/26 (και ιδανικά και στο μέλλον), να ευθυγραμμιστεί με το Διεθνές Ημερολόγιο Αγώνων της FIFA, αναβάλλοντας τις αγωνιστικές που συμπίπτουν με διεθνή "παράθυρα".

Συγκεκριμένα, προτείνουμε την αναστολή της αγωνιστικής δράσης κατά τις εξής ημερομηνίες:

— 6 έως 14 Οκτωβρίου 2025

— 10 έως 18 Νοεμβρίου 2025

— 23 έως 31 Μαρτίου 2026

Αυτό θα είχε το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι θα επέτρεπε στις ομάδες της Super League 2 να διατηρούν στο ρόστερ τους, αλλά και να προσελκύουν, ποδοσφαιριστές υψηλότερου επιπέδου.

Αναγνωρίζοντας το Διεθνές Ημερολόγιο Αγώνων της FIFA, η σεζόν 2025/6 της Super League 2 θα μπορούσε να επεκταθεί κατά μερικές εβδομάδες.

Προτείνουμε, επιπλέον, να υπάρξουν τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες διακοπής του πρωταθλήματος, είτε κοντά στις γιορτές είτε κοντά στις αγωνιστικές του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παρακαλούμε όπως το ζήτημα τεθεί προς συζήτηση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2 που θα πραγματοποιηθεί εγκαίρως, πριν την πρώτη προτεινόμενη αναστολή αγωνιστικής δράσης στις 6 Οκτωβρίου.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την άμεση ανταπόκρισή σας.

Με εκτίμηση,

Athens Kallithea FC».