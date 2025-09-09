«Φλικ και Λαπόρτα "ερωτευμένοι" με τον Γενκάν Γιλντίζ, πιθανή κίνηση το 2026»

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της έναν από τους πιο ανερχόμενους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο Χάνσι Φλικ και ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα, έχουν εντυπωσιαστεί από τον Γενκάν Γιλντίζ, με τον 20χρονο άσο της Γιουβέντους να θεωρείται ιδανικός μεταγραφικός στόχος για το καλοκαίρι του 2026.

Ο Τούρκος διεθνής, που αποκτήθηκε από την Μπάγερν Μονάχου το 2022, έχει ήδη καταγράψει 86 συμμετοχές με τη «Γηραιά Κυρία», σημειώνοντας 16 γκολ και μοιράζοντας 13 ασίστ.

Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ξεχώρισε με 3 γκολ και 2 ασίστ σε 4 παιχνίδια, ενώ ξεκίνησε δυνατά και τη Serie A με δύο ασίστ στις πρώτες δύο αγωνιστικές.

Η Γιουβέντους διατηρεί τον παίκτη με συμβόλαιο έως το 2029, ωστόσο ήδη το ενδιαφέρον είναι έντονο. Πέρα από την Αγγλία, όπου αρκετοί σύλλογοι έχουν παρακολουθήσει την περίπτωσή του, πλέον και η Μπαρτσελόνα εμφανίζεται έτοιμη να εξετάσει σοβαρά μια πρόταση.

Το κόστος της μεταγραφής δεν θα είναι μικρό, αφού οι Ιταλοί κοστολογούν τον Γιλντίζ στα 70 εκατομμύρια ευρώ, με την τιμή να ενδέχεται να ανέβει κι άλλο αν συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

Παρ’ όλα αυτά, η Μπαρτσελόνα πιστεύει ότι μπορεί να βρει τον τρόπο να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα, πιθανόν μέσα από πωλήσεις παικτών.