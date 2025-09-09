Ο Ρούνεϊ για τον Όουεν: «Ήταν κάποιος που θαύμαζα πραγματικά»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ έδωσε τη δική του απάντηση στους ισχυρισμούς του Μάικλ Όουεν ότι ήταν ο καλύτερος από τους δύο σε ηλικία 17 ετών, τονίζοντας πως τον θαύμαζε και μάλιστα τον μιμούνταν μικρός, παίζοντας ποδόσφαιρο στη γειτονιά.

Ο Μάικλ Όουεν έκανε το ντεμπούτο του με τη Λίβερπουλ στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ο Ρούνεϊ εμφανίστηκε στην Έβερτον.

Ο Άγγλος επιθετικός που κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα το 2001, σε ηλικία μόλις 22 ετών, τόνισε σε συνέντευξή του στον Ρίο Φέρντιναντ πως η εκκίνηση της καριέρας του ήταν ανώτερη εκείνης του Ρούνεϊ, παρότι παραδέχθηκε ότι «ο Γουέιν θα μείνει στην ιστορία ως καλύτερος ποδοσφαιριστής».

Σε ανάρτησή του στο X, o Όουεν παρέθεσε τα στατιστικά:

Στα 17 του, σκόραρε 18 γκολ στην Premier League και κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι», την ώρα που ο Ρούνεϊ σημείωσε 6.

Στα 18 του, πέτυχε ξανά 18 γκολ, πάλι πρώτος σκόρερ και 4ος στη Χρυσή Μπάλα, ενώ ο Ρούνεϊ είχε 9.

Στις πρώτες 7 σεζόν, είχε περισσότερα γκολ (117 έναντι 80).

Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, οι τραυματισμοί τον εμπόδισαν να συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο, ενώ ο Ρούνεϊ μπόρεσε να προσαρμόσει το παιχνίδι του και να παραμείνει σε κορυφαίο επίπεδο για πολλά χρόνια.

Μιλώντας στην εκπομπή του, The Wayne Rooney Show, ο 39χρονος τόνισε:

«Ήμασταν πολύ διαφορετικοί παίκτες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Μάικλ Όουεν στα 17, 18 του ήταν απίστευτος. Έβγαινα στους δρόμους και προσποιούμουν ότι ήμουν αυτός, ακόμη κι αν έπαιζε για τη Λίβερπουλ! Δυστυχώς τραυματίστηκε και ίσως δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί όσο εγώ. Οι δηλώσεις του είναι δίκαιες, φυσικά θα υπερασπιστεί τον εαυτό του κι εγώ θα έκανα το ίδιο. Αλλά ποτέ δεν θα έβαζα τον εαυτό μου απέναντι στον Μάικλ, γιατί ήταν κάποιος που πραγματικά θαύμαζα και είχα την τιμή να παίξω δίπλα του».