Ντε Μπρούινε: «Η Μάντσεστερ Σίτι είναι η ομάδα μου, περίεργο που θα παίξω εκεί»

Ο Κέβιν Ντε Μπρούινε δεν ξεχνά όλα όσα έζησε στη Μάντσεστερ Σίτι και το φωνάζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί.

Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενόψει του προκριματικού αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Βελγίου και Καζακστάν, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την θητεία του στην Νάπολι και στην Serie A.

Ο Βέλγος διεθνής τόνισε: «Έχω παίξει μόνο δύο αγώνες στην Serie A. Είναι διαφορετικά με τον Κόντε ως προπονητή από ό,τι με τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Η πρώτη μου εντύπωση είναι ότι στην Ιταλία, υπάρχει περισσότερη τακτική και τα πράγματα κινούνται λίγο πιο αργά.

Αλλά εξακολουθεί να είναι ποδόσφαιρο, το συνηθίζω. Πριν από τη Μάντσεστερ Σίτι, έπαιζα σε άλλες ομάδες. Σύντομα, θα παίξουμε με την Σίτι στο Μάντσεστερ. Θα είναι περίεργο. Η Σίτι είναι η ομάδα μου και αυτό δεν θα αλλάξει».