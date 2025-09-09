Άαρον Λένον: «Ο Ρις Τζέιμς έχει το πακέτο για να είναι το βασικό δεξί μπακ της Αγγλίας»

Ο Άαρον Λένον μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ρις Τζέιμς, τονίζοντας πως εφόσον μείνει μακριά από τραυματισμούς, έχει όλα τα εφόδια για να καθιερωθεί ως ο βασικός δεξιός μπακ της εθνικής Αγγλίας.

«Αν μείνει υγιής, για μένα αυτή είναι η θέση του να την πάρει», ανέφερε ο Λένον, υπογραμμίζοντας ότι ο παίκτης της Τσέλσι διαθέτει ίσως το πιο ολοκληρωμένο σύνολο χαρακτηριστικών σε σχέση με τους ανταγωνιστές του.

Ο πρώην άσος της Τότεναμ αναγνώρισε βέβαια τον έντονο ανταγωνισμό στη θέση, με τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και τον Κάιλ Γουόκερ να βρίσκονται πάντα στη συζήτηση. «Όπως είπες, ο Τρεντ θα είναι στην εξίσωση, και πιστεύω πως ακόμα και ο Γουόκερ θα συνεχίσει να διεκδικεί δυναμικά. Όμως αισθάνομαι ότι ο Ρις Τζέιμς είναι αυτός που έχει το καλύτερο από όλα», τόνισε χαρακτηριστικά.