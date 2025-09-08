Πιθανότατα βασικός στο πιο κρίσιμο ματς της Νιγηρίας ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς είναι αρκετά πιθανό να πάρει φανέλα βασικού στο πιο μεγάλο ματς της Νιγηρίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Νιγηρία πρέπει να τερματίσει στις 2 πρώτες θέσεις του ομίλου της για να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ κι αυτή την στιγμή είναι 3η, στο -1 από το Μπενίν και το -6 από τη Νότια Αφρική, η οποία όμως κινδυνεύει με αφαίρεση τριών βαθμών για αντικανονική συμμετοχή παίκτη.

Αύριο το απόγευμα (9/9, 19:00) οι «πράσινοι» της Αφρικής φιλοξενούνται από τη Νότια Αφρική και θα ψάξουν τη νίκη που θα τους βάλει για τα καλά στο... κόλπο, αφού σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ.

Το κακό για τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Νιγηρίας είναι πως στη νίκη επί της Ρουάντα τραυματίστηκε ο Όσιμεν, που δεν θα είναι διαθέσιμος στον επερχόμενο «τελικό».

Φαβορί για να τον αντικαταστήσει μοιάζει να είναι ο Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού, που ούτως ή άλλως πήρε την θέση του και πριν 2 ημέρες, μετά τον τραυματισμό του.