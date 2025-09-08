Οκτώ πρωταθλητές του ΠΑΟΚ στις κλήσεις της Εθνικής Παίδων

Οκτώ παίκτες του ΠΑΟΚ κλήθηκαν να αγωνιστούν με την Εθνική Παίδων (U17) στα φιλικά απέναντι στην Αρμενία - Μία ακόμα επιβράβευση της «ασπρόμαυρης» ακαδημίας

Η γενιά του 2009... μεγαλώνει και πρωταγωνιστεί τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και σε διεθνές. Οκτώ ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του Δικεφάλου βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Παίδων U17 για τα δύο φιλικά παιχνίδια με την Αρμενία (Ερεβάν, 16/9 και 18/9) στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα προκριματικά του EURO U17.

Οι Γιώργος Νικολαϊδης, Νίκος Χαλδέζος, Γιάννης Γκέρσος, Χριστόφορος Λαζαρίδης, Μάριος Ματέρα, και Γιάννης Ψυρούκης, όλοι μέλη της «ασπρόμαυρης» Κ17, αλλά και οι Θοδωρής Καλπάκης και Κωνσταντίνος Σούβλατζης που αγωνίζονται, παρά τα 16 τους έτη, ήδη στην Κ19 του ΠΑΟΚ, θα βρεθούν τις επόμενες μέρες στη μακρινή Αρμενία.

Τον προσεχή Οκτώβριο η «Γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία (27/10) και την Γεωργία (30/10) για τον 14ο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του EURO U17 2026.