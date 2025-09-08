Δύο Δανοί σχολιαστές στο SDNA για την κρίσιμη «μάχη» στο «Καραϊσκάκη»

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα της Εθνικής ομάδας στο Φάληρο, το SDNA επικοινώνησε με τον Δανό σχολιαστή αγώνων ποδοσφαίρου, Γιόνας Σβαρτς («EspnDisneyPlus.dk») καθώς και τον Δανό δημοσιογράφο, Τζέσπερ Σίμο («Viaplaysport.dk»).

Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για τη δεύτερη…μάχη της Εθνικής μας ομάδας στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι Έλληνες διεθνείς υποδέχονται τη Δανία στο κατάμεστο «Καραϊσκάκη» το βράδυ της Δευτέρας (8/9) με στόχο το «δύο στα δύο», έπειτα από την επιβλητική εμφάνιση και ευρεία νίκη (5-1) κόντρα στη Λευκορωσία.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της κρίσιμης αναμέτρησης στο Φάληρο που θα κρίνει πολλά για την πρωτιά στον όμιλο, το SDNA επικοινώνησε με τον Δανό σχολιαστή αγώνων ποδοσφαίρου, Γιόνας Σβαρτς («EspnDisneyPlus.dk») καθώς και τον Δανό δημοσιογράφο - σχολιαστή, Τζέσπερ Σίμο («Viaplaysport.dk») για την αγωνιστική κατάσταση της Εθνικής Δανίας και το παιχνίδι με αντίπαλο την «Γαλανόλευκη».

Γιαν Σβαρτς: «Η Δανία υποφέρει από

έλλειψη δημιουργικότητας στην επίθεση»

«Η Δανία έπαιξε άσχημα εναντίον της Σκωτίας στο παιχνίδι της πρεμιέρας. Ο προπονητής Μπράιαν Ρίμερ δοκίμασε το νέο σύστημα 4-4-2 και δεν λειτούργησε καλά. Έπαιξε με πάρα πολλές σέντρες, ενώ του έλειπαν ιδέες στην επίθεση.

Ο Ρίμερ επικρίθηκε που δεν έπαιξε τον Φρόχολντ από την αρχή. Η Δανία έχει πολύ δυνατή άμυνα και κέντρο, αλλά η ομάδα υποφέρει από έλλειψη δημιουργικότητας στην επίθεση.

Οι Χόιλουντ, Μπίερεθ και Ντόλμπεργκ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όπως πάντα, η ομάδα είναι καλά οργανωμένη και σωματικά δυνατή, αλλά το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με το να σκοράρεις γκολ και από αυτή την άποψη η ομάδα ψάχνει για απαντήσεις.

Δεν νομίζω πως θα την επηρεάσει η ζεστή ατμόσφαιρα και οι γεμάτες εξέδρες στο Καραϊσκάκη. Πολλοί από τους Δανούς παίκτες είναι συνηθισμένοι σε εχθρικές ατμόσφαιρες σε όλη την Ευρώπη.

Πολλοί παίκτες έχουν μεγάλη διεθνή εμπειρία, παίζοντας επίσης για μεγάλους συλλόγους. Αλλά οι Δανοί παίκτες βρίσκονται υπό τεράστια πίεση.

Όλοι στη Δανία περιμένουν από την ομάδα να κερδίσει και να βγει πρώτη στον όμιλο, οπότε δεν έχουν την πολυτέλεια να χάσουν απόψε».

Γιέσπερ Σίμο: «Η Δανία βρίσκεται ήδη υπό μεγάλη πίεση»

«Η Δανία βρίσκεται ήδη υπό μεγάλη πίεση. Το 0-0 με την Σκωτία, ήταν ίσως η χειρότερη εμφάνιση από τότε που ανέλαβε ο Μπράιαν Ρίμερ.

Δημιουργήσαμε πολύ λίγα και η αλλαγή σχηματισμού σε 4-4-2 δεν μας έκανε καλό, ειδικά επειδή οι περισσότερες σέντρες μας από τα πλάγια είναι κακές. Η γενική αίσθηση είναι ότι αν χάσουμε απόψε, τότε η 1η θέση στον όμιλο είναι απίθανο να κατακτηθεί.

Μας έλειψε η δημιουργικότητα από το κέντρο του γηπέδου, ενώ φάνηκε να μας λείπει αρκετά ο Κρίστιαν Έρικσεν. Ωστόσο, οι περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να βρίσκεται στην αποστολή εφόσον δεν έχει βρει ομάδα».