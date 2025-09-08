Ντεσάν: «Αντίπαλός μας δεν είναι η Παρί, αλλά η Ισλανδία»

O Γάλλος ομοσπονδιακός προπονητής, Ντιντιέ Ντεσάν, ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου στο «Parc des Princes», την παραμονή του αγώνα με την Ισλανδία (9/9), αναφέρθηκε στη διαμάχη γύρω από τους τραυματισμούς των Ντεζιρέ Ντουέ και Ουσμάν Ντεμπελέ εναντίον της Ουκρανίας (2-0), το βράδυ της Παρασκευής στο Βρότσλαβ.

«Αυτό που συνέβη είναι αυτό που συνέβη. Λυπάμαι για τον Ουσμάν και τον "Ντεζ", επειδή χάνουμε δύο σημαντικούς παίκτες για τον αυριανό αγώνα», παραδέχτηκε ο Γάλλος ομοσπονδιακός προπονητής και πρόσθεσε:

«Χειριστήκαμε τα πράγματα επαγγελματικά, σταδιακά, όπως κάνουμε για όλους τους παίκτες, λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματά τους. Δυστυχώς, συνέβη και αφορά δύο παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν».

Και συνέχισε:

«Τώρα, η Παρί Σεν Ζερμέν δεν είναι ο αντίπαλός μας, οι ομάδες δεν ήταν ποτέ, ακόμα κι αν έχουμε συμφέροντα που μπορεί να αποκλίνουν , το ξέρω αυτό, έχω βρεθεί στην άλλη πλευρά του φράχτη. Ο μόνος μας αντίπαλος είναι η Ισλανδία».