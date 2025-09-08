Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Προφορική συμφωνία της Λεβερκούζεν με τον Κάσπερ Χιούλμαντ

«Λευκός καπνός» στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς ο Κάσπερ Χιούλμαντ αναμένεται να γίνει ο νέος προπονητής της ομάδας, όπως αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ.

Δημοσιεύματα από την Γερμανία κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και τον Κάσπερ Χιούλμαντ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας!

Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη (10/9), ο 53χρονος προπονητής αναμένεται να υπογράψει με τη νέα του ομάδα.



Ο Χιούλμαντ αναμένεται να διαδεχτεί τον Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της Λεβερκούζεν, ενώ επιστρέφει και στην προπονητική μετά το καλοκαίρι του 2024 όταν και αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Δανίας.

Μοναδική εκκρεμότητα πλέον είναι η οριστική ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Ομοσπονδία της Δανίας, καθώς αποτελεί σύμβουλος σε θέματα ανάπτυξης στις ακαδημίες.



Η Λεβερκούζεν αναμένεται να κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στην League Phase του Champions League επί ελληνικού εδάφους και μένει να δούμε σε τι κατάσταση θα εμφανιστούν οι Γερμανοί τη νέα χρονιά πια, καθώς οι δύο ομάδες θα έρθουν αντιμέτωπες στις 20 Ιανουαρίου του 2026.