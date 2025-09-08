Νιγηρία: Χωρίς Όσιμεν στον «τελικό» με τη Νότια Αφρική

Η Νιγηρία θα αγωνιστεί χωρίς τον βασικό επιθετικό Βίκτορ Όσιμεν, στον αυριανό (9/9) αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στη Νότια Αφρική, εξαιτίας τραυματισμού.

Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής της χρονιάς του 2023 είναι ο κορυφαίος επιθετικός της Νιγηρίας, αλλά τραυματίστηκε στη νίκη με 1-0 επί της Ρουάντα το Σάββατο στο Ούγιο και αποκλείστηκε από τον αγώνα του 3ου ομίλου στο Μπλουμφοντέιν. Αποχώρησε κουτσαίνοντας μετά από 32 λεπτά αγώνα.

Η Νιγηρία βρίσκεται πίσω από την πρωτοπόρο Νότια Αφρική με έξι βαθμούς στην κατάταξη, αν και η Νότια Αφρική αναμένεται να τιμωρηθεί με τρεις βαθμούς για αντικανονική χρησιμοποίηση ενός παίκτη, καθιστώντας αυτό το παιχνίδι κρίσιμο για τους « σούπερ αετούς».

Ο νικητής του ομίλου προκρίνεται στους τελικούς της κορυφαίας διοργάνωσης.