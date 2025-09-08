Το μέλλον του Μήτογλου, η έγκριση του Χιμένεθ, οι Αργεντινοί που δεν ξεχνάει ο Ολυμπιακός. Σας καθίζουν στο θρανίο οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Μπορεί η ευρωπαϊκή λίστα να έκλεισε, ωστόσο, μέχρι να πέσει η αυλαία των μεταγραφών (12/9) ο ΠΑΟΚ το ψάχνει για φορ και δεν αποκλείεται να προκύψουν μέσα στα επόμενα 24ωρα και εξελίξεις που θα δείξουν προς τα που κινούνται οι Θεσσαλονικείς! (SDNA)

*Έντονη φημολογία έχει αναπτυχθεί από χθες ότι άνθρωπος της Λεβερκούζεν θα βρίσκεται απόψε στο Καραϊσκάκη για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Εθνικής μας με τη Δανία. Οι «ασπιρίνες» είχαν εστιάσει το καλοκαίρι σε δύο παίκτες του Ολυμπιακού, τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και τον Χρήστο Μουζακίτη. Δεν γνωρίζουμε αν ο άνθρωπος της Λεβερκούζεν έχει στην Ελλάδα με ειδική αποστολή, αλλά θα έχει την ευκαιρία να ξαναδεί τους δύο «ερυθρόλευκους» άσους. Ειδικά ο Τζολάκης τελεί υπό στενή παρακολούθηση από αρκετούς συλλόγους του εξωτερικού. (ΦΩΣ)

*Οι Αντίνο και Ζενόν παραμένουν στην ατζέντα του Ολυμπιακού εφόσον δεν φεύγουν από τις ομάδες τους. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει «κλικ» στους «ερυθρόλευκους» και δεν αποκλείεται να επανέρθουν δυναμικά σε μια επόμενη μεταγραφική περίοδο. (ΦΩΣ)

*Μπορεί χθες η Μπεσίκτας να διέψευσε τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον για τον Γιαζίτσι, όμως αυτό δεν έχει σταματήσει τα σενάρια. Στην Τουρκία επιμένουν πως μέσα στις επόμενες μέρες και έως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου θα προκύψει πρόταση από ομάδα της χώρας τους για τον Γιαζίτσι, την ώρα που τα δεδομένα για τον παίκτη στον Ολυμπιακό δεν έχουν αλλάξει. Μπορεί να έμεινε εκτός λίστας Τσάμπιονς Λιγκ, όμως υπολογίζεται κανονικά για τα ματς στην Ελλάδα. (SPORTDAY)

*Καμία εξέλιξη δεν είχε σημειωθεί μέχρι χθες στην υπόθεση του Σίμου Μήτογλου. Ο Έλληνας στόπερ, ο οποίος είναι εκτός πλάνων και το καλοκαίρι μένει ελεύθερος, δεν έχει φέρει πρόταση στην ΑΕΚ και δεν έχει καταφέρει να μείνει ελεύθερος. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για το μέλλον του. (SPORTDAY)

*Την Τρίτη ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος και δεν διαφαίνεται κάποια… κινητοποίηση της τελευταίας στιγμής από τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι το επόμενο 48ωρο… (LIVE SPORT)

*Ο Χιμένεθ έχει ήδη πλήρη εικόνα για τις κινήσεις του Άρη το τελευταίο διάστημα, όπως και τις επαφές του με συγκεκριμένους παίκτες τις οποίες ενέκρινε, με επίκεντρο τα χαφ και μεσοεπιθετικά. (LIVE SPORT)

*Κουίζ: ποιος σουπερλιγκάτος πρόεδρος «μαγειρεύει» μεταγραφή-έκπληξη που έχει να κάνει με πρωτοκλασάτο μέγεθος; (ΩΡΑ)