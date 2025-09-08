Δεκάμηνος αποκλεισμός στον Γεράι για χρήση απαγορευμένης ουσίας

Με αποκλεισμό δέκα μηνών τιμώρησε η UEFA τον Γεράι Άλβαρεθ, ο οποίος είχε βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία, σε έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε μετά τον ημιτελικό του περσινού Europa League, ανάμεσα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στο δείγμα του Ισπανού αμυντικού ανιχνεύθηκε διουρητική ουσία η οποία απαγορεύεται από τον WADA και ο 30χρονος ποδοσφαιριστής είχε αποδεχθεί το καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού, που ξεκίνησε από τις 2 Ιουνίου 2025. Ο δεκάμηνος αποκλεισμός του λήγει στις 2 Απριλίου 2026, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να επανέλθει λίγο πριν το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

«Στην απόφασή της, η UEFA αναγνώρισε ότι δεν υπήρχε πρόθεση εκ μέρους του παίκτη, θεωρώντας αποδεδειγμένο ότι η χρήση της απαγορευμένης ουσίας προήλθε από την εσφαλμένη λήψη προληπτικού φαρμάκου για την τριχόπτωση της συντρόφου του, το οποίο περιείχε την ουσία, χωρίς καμία πρόθεση ντόπινγκ» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αθλέτικ Μπιλμπάο.