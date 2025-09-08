Δεκάμηνος αποκλεισμός στον Γεράι για χρήση απαγορευμένης ουσίας

Στο δείγμα του Ισπανού αμυντικού ανιχνεύθηκε διουρητική ουσία η οποία απαγορεύεται από τον WADA και ο 30χρονος ποδοσφαιριστής είχε αποδεχθεί το καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού, που ξεκίνησε από τις 2 Ιουνίου 2025. Ο δεκάμηνος αποκλεισμός του λήγει στις 2 Απριλίου 2026, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να επανέλθει λίγο πριν το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
«Στην απόφασή της, η UEFA αναγνώρισε ότι δεν υπήρχε πρόθεση εκ μέρους του παίκτη, θεωρώντας αποδεδειγμένο ότι η χρήση της απαγορευμένης ουσίας προήλθε από την εσφαλμένη λήψη προληπτικού φαρμάκου για την τριχόπτωση της συντρόφου του, το οποίο περιείχε την ουσία, χωρίς καμία πρόθεση ντόπινγκ» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αθλέτικ Μπιλμπάο.