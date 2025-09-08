Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Απέκτησε τον Μίμοβιτς από την Φενέρμπαχτσε η Πάφος (pic)

Η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του Όγκιεν Μίμοβιτς από τη Φενερμπαχτσέ με τη μορφή δανεισμού ενισχύοντας την άμυνα της με έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Η Πάφος προετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο της στην League Phase του Champions League και στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει την ενίσχυση της για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για την «πρεμιέρα» απέναντι στον Ολυμπιακό στις 17 του μηνός. Η κυπριακή ομάδα ήρθε σε συμφωνία με την Φενερμπαχτσέ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 21χρονου δεξιού μπακ, Όγκιεν Μίμοβιτς με τη μορφή δανεισμού.

Η σχετική ανακοίνωση της Πάφου:

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την απόκτηση του Ognjen Mimović με τη μορφή δανεισμού από τη Fenerbahçe SK.

Ο 21χρονος Σέρβος διεθνής, που αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός μπακ, έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 100 συμμετοχές σε κορυφαίο επίπεδο, φορώντας τις φανέλες ομάδων όπως η Ερυθρός Αστέρας και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με συμμετοχές τόσο στο UEFA Youth League όσο και στο UEFA Champions League.

Ο Mimović θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους Σέρβους ποδοσφαιριστές, με προοπτική να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Τον καλωσορίζουμε στην Πάφος FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!».