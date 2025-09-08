Πατουλίδης στο SDNA: «Υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ – Ονειρεύομαι την Εθνική Ελλάδας»

Ο Έβαν Πατουλίδης σαρώνει στη Νορβηγία με τη Σάντεφιορντ (4 γκολ, 7 ασίστ) και ανοίγει τα χαρτιά του αποκλειστικά στο SDNA: από τον θαυμασμό του για τον ΠΑΟΚ και το όνειρο να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, μέχρι τις προσκλήσεις από Μπαρτσελόνα και Σίτι – και τις συγκινήσεις που του έχουν χαρίσει Μέσι και Αζάρ!

Το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίθει από ταλέντο, με νέα, άφθαρτα πρόσωπα να ξεπηδούν διαρκώς τόσο εντός συνόρων όσο και στο εξωτερικό. Μια χρυσή «φουρνιά» παικτών που δίνει στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς την πολυτέλεια να έχει ολοένα και περισσότερα όπλα στη φαρέτρα του.



Οι Κώστας Καρέτσας και ο Χρήστος Ζαφείρης έχουν ήδη βρει θέση στη «Γαλανόλευκη», όμως το μέλλον προμηνύεται ακόμη πιο ελπιδοφόρο.

Κι αυτό γιατί αρκετοί ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές της ομογένειας περιμένουν την ευκαιρία τους για να φορέσουν τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος.

Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Έβαν (Ευάγγελος) Πατουλίδης, ο οποίοςείναι ο παίκτης-αποκάλυψη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας έχοντας καταγράψει 4 γκολ και 7 ασίστ με την Σάντεφιορντ σε 18 ματς πρωταθλήματος.



Ο 23χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ, έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Άντερλεχτ, όπου έμεινε για δέκα ολόκληρα χρόνια, έχοντας μάλιστα συμπαίκτη τον Ζερεμί Ντόκου της Μάντσεστερ Σίτι.

Σε ηλικία 16 ετών μετακόμισε στη Σταντάρ Λιέγης, όπου έμεινε για 2,5 σεζόν, πριν πραγματοποιήσει το επαγγελματικό ντεμπούτο του στην Οστάνδη στις 29 Νοεμβρίου 2020. Το καλοκαίρι του 2021 έκανε το πρώτο του βήμα εκτός Βελγίου, αγωνιζόμενος με τη μορφή δανεισμού στην ολλανδική Ντεν Μπος, καταγράφοντας 26 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ.



Στη συνέχεια ακολούθησε η φινλανδική Χάκα, όπου ήρθε και η αγωνιστική του «έκρηξη», με 21 συμμετοχές, 7 γκολ και 3 ασίστ. Από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν μετακόμισε στη Σάντεφιορντ, ο Πατουλίδης ανέβασε κατακόρυφα τις ποδοσφαιρικές του μετοχές, δείχνοντας πλέον έτοιμος για το επόμενο βήμα του.



Ο 23χρονος εξτρέμ στην πρώτη του συνέντευξη σε ελληνική μέσο αναφέρθηκε στην προτίμηση του στον ΠΑΟΚ, στο όνειρο του να αγωνιστεί στην Εθνική, ενώ εξήγησε γιατί δεν εντάχθηκε στη «Λα Μασία», μολονότι τον προσκάλεσε η Μπαρτσελόνα.

Ο Πατουλίδης παράλληλα μίλησε στο SDNA για τα πρότυπα του, τη θέση που του αρέσει να αγωνίζεται, αλλά και την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποιεί επί νορβηγικού εδάφους.

- Έβαν, διάγεις ίσως την καλύτερη χρονιά της καριέρας σου στη Νορβηγία. Θεωρείς πως πας σε άλλο επίπεδο την καριέρα σου;



«Είχα μια πολύ σεζόν πέρυσι στη Χάκα παίζοντας στο φινλανδικό πρωτάθλημα, όμως το επίπεδο εδώ είναι ακόμη υψηλότερο. Το νορβηγικό πρωτάθλημα βρίσκεται σε καλό επίπεδο και μπορώ να πω πως τούτη είναι η καλύτερη σεζόν μου. Η χρονιά όμως δεν έχει τελειώσει και θέλω να συνεχίσω στους ίδιους ρυθμούς απολαμβάνοντας το ποδόσφαιρο».



- Πως εξηγείς την φετινή «έκρηξη» σου;



«Θεωρώ πως έκανα το πρώτο βήμα στη Φινλανδία με την Χάκα. Βλέπω και υπάρχει πρόοδος στην καριέρα μου στη Νορβηγία, έχοντας δείξει κάποια πράγματα από αυτά μπορώ να κάνω στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω πως έχω μια σωστή ισορροπία στη ζωή μου και αυτό οφείλεται στο ότι είμαι χαρούμενος. Η γυναίκα μου με υποστηρίζει σε ότι κάνω, ενώ νιώθω καλά στην ομάδα και τους προπονητές. Απλά παίζω το παιχνίδι μου και είναι ευχάριστο πως πηγαίνω καλά».



Τι προτιμάς; Να πασάρεις ή να σκοράρεις;



«Δεν είναι θέμα προτίμησης, αλλά όταν σκοράρεις μπορείς να κρίνεις ένα παιχνίδι. Μπορώ να δίνω πολλές ασίστ ή να κάνω σέντρες, αλλά το να πετυχαίνω γκολ είναι σίγουρα ένα λίγο καλύτερο συναίσθημα».



Πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός πως γαλουχήθηκες ποδοσφαιρικά στην Άντερλεχτ;



«Το ότι πέρασα ως ποδοσφαιριστής τα παιδικά μου χρόνια στην Άντερλεχτ σίγουρα με βοήθησε να αναπτυχθώ και να φτάσω στο επίπεδο που βρίσκομαι σήμερα. Η Άντερλεχτ είναι μια μεγάλη ομάδα, όμως σίγουρα άλλαξα πολύ από εκείνη την εποχή. Δεν ήμουν εγώ όμως εκείνος που έπαιρνε αποφάσεις όταν ήμουν σε τόσο μικρή ηλικία αναφορικά και έπρεπε να προσπαθήσω πολύ για να φτιάξω την καριέρα μου».

- Είσαι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα σου;



«Νομίζω έχω δείξει ήδη την αξία μου στη Νορβηγία. Βρίσκομαι έξι μήνες στη Σάντεφιορντ και δείχνω τι μπορώ να κάνω. Σε τούτη τη μεταγραφική περίοδο δέχθηκα πολλές προτάσεις, όμως η Σάντεφιορντ δεν με άφησε να φύγω. Μου πήρε λίγο παραπάνω, αλλά νιώθω έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα μου και το θέλω. Ακόμη εξελίσσομαι και βελτιώνομαι σε ότι αφορά την καριέρα μου».



- Ισχύει πως κόλλησες το «μικρόβιο» του ΠΑΟΚ από τον πατέρα σου;



«Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη στην οποία μένω όποτε ταξιδεύω στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι δική μου προτίμηση και δεν σχετίζεται με τον πατέρα μου. Δεν ξέρω όμως τι θα συμβεί στο μέλλον. Η Ελλάδα είναι η χώρα που κατάγομαι και είμαι υποστηρικτής και της Εθνικής, την οποία παρακολουθώ».



- Ενημερώνεσαι για τα νέα του ΠΑΟΚ;

«Παρακολουθώ τα νέα όχι μόνο του ΠΑΟΚ, αλλά του ελληνικού πρωταθλήματος. Ίσως όχι κάθε μέρα, αλλά όποτε μπορώ τσεκάρω τις συμβαίνει στην Ελλάδα. Ξέρω για παράδειγμα πως ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Ζαφείρη από την Σλάβια Πράγας, αλλά και τα αποτελέσματα που φέρνει ο σύλλογος».



- Υπάρχει ενδιαφέρον από ελληνικές ομάδες;



«Απ' όσο γνωρίζω όχι κάτι επίσημο, αλλά κάποιες επαφές με τον μάνατζερ μου ναι. Όχι όμως συγκεκριμένη πρόταση, όμως ενδιαφέρον μπορεί να έχει εκφραστεί από κάποιους συλλόγους».



- Είχες κληθεί στην Εθνική K-19 του Βελγίου. Θα ήθελες μελλοντικά να φτάσεις στο επίπεδο της εθνικής Ελλάδας;



«Είναι το όνειρο που έχω από μικρό παιδί. Ασφαλώς, έχω το δικαίωμα να αγωνιστώ και στο Βέλγιο, όμως στην καρδιά μου βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας. Δεν υπάρχει θέμα επιλογής, μόνο Ελλάδα».

- Ένα ακόμη παιδί που μεγάλωσε στο Βέλγιο, ο Κώστας Καρέτσας επέλεξε την Εθνική και ήδη διαπρέπει...



«Ο Καρέτσας ξεκίνησε την καριέρα του στο Βέλγιο, όπως και εγώ και τα πηγαίνει περίφημα τόσο στη Γκενκ, όσο και στην Εθνική. Ελπίζω μια μέρα να φορέσω και εγώ τη φανέλα της Εθνικής. Αυτό είναι το όνειρο μου. Δεν είναι εύκολο, αλλά ούτε και απίθανο ασφαλώς. Θα παίξει σίγουρα ρόλο το που θα βρίσκομαι στο μέλλον και σε ποιο επίπεδο θα αγωνίζομαι».



- Ποιον ποδοσφαιριστή έχεις ως πρότυπο;



«Ο Μέσι είναι το απόλυτο πρότυπο μου και μεγάλο είδωλο μου. Τι να πούμε για τον Μέσι; Τα έχει όλα. Αριστερό πόδι, ντρίμπλα, σκοράρει, δίνει ασίστ, κάνει τα πάντα. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου παίκτης».



- Από το Βέλγιο ποιον θαυμάζεις περισσότερο;



«Από το Βέλγιο θα έλεγα τον Αζάρ. Πολύ μεγάλος παίκτης με σπουδαία καριέρα. Τον ξεχωρίζω γιατί σαν παίκτης και θέση είναι στο στιλ που μου αρέσει να παίζω. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής».



- Ποια είναι η θέση που σου ταιριάζει περισσότερο;

«Για μένα είναι σημαντικό μόλις πάρω την μπάλα από τα δεξιά να εφορμήσω με το αριστερό μου πόδι, είτε να σουτάρω, να πασάρω ή να κάνω σέντρα. Με βολεύει να αγωνίζομαι από το δεξιό άκρο, αλλά μπορώ να παίξω και σε άλλες θέσεις».

- Γνωρίζω πως είχες την ευκαιρία όσο βρισκόσουν στην Άντερλεχτ, να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου, τόσο στη Μασία με την Μπαρτσελόνα, όσο και στη Μάντσεστερ Σίτι. Αν και σε προσκάλεσαν και οι δύο εντούτοις έμεινε στην βελγική ομάδα...



«Την εποχή που βρισκόμουν στις ακαδημίες της Άντερλεχτ με θεωρούσαν ως μεγάλο ταλέντο. Πράγματι με είχαν προσκαλέσει τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και η Μάντσεστερ Σίτι, όμως τότε δεν έπαιρνα εγώ τις αποφάσεις.



Το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμουν δεν πήρε τις σωστές αποφάσεις. Είχα τη δυνατότητα να πάω όχι μόνο στη Μπαρτσελόνα και την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και την Μπάγερν που με παρακολουθούσε, αλλά τίποτα δεν έγινε. Ήμουν παιδί και δεν μπορούσα να αποφασίσω εγώ, απλά ήθελα να παίζω».



- Από τα μεγάλα πρωτάθλημα ποιο πιστεύεις σου ταιριάζει περισσότερο;



«Το αγγλικό πρωτάθλημα είναι δύσκολο, όμως θα μπορούσα να εγκλιματιστώ σε οποιαδήποτε λίγκα. Το νορβηγικό πρωτάθλημα είναι physical και μπορώ να αντεπεξέλθω. Θα έλεγα πως θα μου ταίριαζε περισσότερα από τα μεγάλα πρωταθλήματα, το αγγλικό, το ισπανικό και το ιταλικό».

Δείτε τον Έβαν Πατουλίδη εν δράσει...