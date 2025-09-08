Το προφίλ της Δανίας: Χωρίς Έρικσεν αλλά με εμπειρία, ανθεκτικότητα και επίθεση «φωτιά»!

Το SDNA σκιαγραφεί το προφίλ της εθνικής Δανίας, αποψινής (8/9) αντιπάλου της Εθνικής στη 2η αγωνιστική των προκριματικών για το Μουντιάλ. Ο επιθετικός χαρακτήρας που θέλει να εμφυσήσει στην ομάδα του, ο Ρίμερ, οι Χόιλουντ, Ντόλμπεργκ, Μπίρεθ στην επίθεση, οι κομβικοί Χόιμπιεργκ, Κρίστενσεν, Άντερσεν και ο «φύλακας-άγγελος» Κάσπερ Σμάιχελ.

Η Δανία εκ των φαβορί για πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 δεν κατάφερε στην πρεμιέρα της φάσης των προκριματικών να υπερκεράσει το εμπόδιο της Σκωτίας στο «Πάρκεν» μένοντας στο 0-0. Η ομάδα του Μπράιαν Ρίμερ είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού στη μεγαλύτερη διάρκεια του, πίεσε επιθετικά, όμως οι Σκωτσέζοι ήταν καλά διαβασμένοι.

Ο προπονητής



Ο πρώην τεχνικός της Άντερλεχτ, Μπράιαν Ρίμερ, ανέλαβε την εθνική Δανίας τον Οκτώβριο του 2024 επιχειρώντας να δώσει πιο επιθετικό χαρακτήρα σε σχέση με τον προκάτοχο του, Κάσπερ Χιούλμαντ. Θιασώτης του 4-3-3 ο 46χρονος ομοσπονδιακός προπονητής έχει απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.



Ο Ρίμερ άφησε εκτός αποστολής τον Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα. Ο ίδιος ο Ρίμερ τη χαρακτήρισε «δύσκολη, αλλά αναγκαία» απόφαση. Εκτός είναι και ο Κρίστιαν Νόργκααρντ λόγω τραυματισμού, όμως υπάρχει αρκετή ποιότητα στη μεσαία αλλά και την επιθετική γραμμή γραμμή με τους Χόιμπιεργκ, Ο’Ράιλι, Χιούλμαντ και Ντάμσγκορντ, Χόιλουντ, Ντόλμπεργκ και Μπίρεθ στη διάθεσή του. Επίσης έπειτα από μεγάλο διάστημα ξεκίνησε στην ενδεκάδα ο μπακ της Μπαρτσελόνα, Αντρέας Κρίστενσεν.

Τα αστέρια



Ο Ράσμους Χόιλουντ, με χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει τα 35 εκατ. ευρώ, μαζί με τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ του Άγιαξ, αποτελούν τη βασική επιθετική δύναμη της Δανίας, ωστόσο ο Ρίμερ κόντρα στη Σκωτία προτίμησε στο αρχικό σχήμα τον Μπίρεθ της Μονακό, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός στην περυσινή σεζόν, αλλά εξακολουθεί να ψάχνει το πρώτο του γκολ στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιοδου.



Σε ότι αφορά τον Χόιλουντ, ο φορ της Νάπολι πέτυχε πέρυσι 10 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ ο Ντόλμπεργκ, ο οποίος επέστρεψε στον Άγιαξ, βρήκε δίχτυα 24 φορές με την Άντερλεχτ.

Στη μεσαία γραμμή δεσπόζει, ο 30χρονος αρχηγός και αμυντικός χαφ της ομάδας, Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ, ενώ στα μετόπισθεν ξεχωρίζει ο 29χρονος σέντερ μπακ της Φούλαμ, Γιόακιμ Άντερσεν, ο οποίος στην περυσινή χρονιά κατέγραψε 34 συμμετοχές με τους «Κότατζερς», αλλά ασφαλώς και ο σέντερ μπακ της Μπαρτσελόνα, Αντρέας Κρίστενσεν. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και για τον 20χρονο στόπερ, Πάτρικ Ντόργκου, ο οποίος αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή στην εποχή του Ρούμπεν Αμορίμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Επιπρόσθετα, στα 38 του ο Κάσπερ Σμάιχελ, ο οποίος έχει καταγράψει 115 διεθνείς συμμετοχές, συνεχίζει να υπερασπίζεται τα γκολπόστ των Δανών.



Η ταυτότητα της Δανίας



Ομοσπονδία: Dansk Boldspil-Union (DBU)

Έδρα: Parken Stadium, Κοπεγχάγη

Τίτλοι: 1η θέση Euro 1992

Καλύτερη πορεία σε Παγκόσμιο Κύπελλο: Προημιτελικά 1998

Ρεκόρ συμμετοχών: Κρίστιαν Έρικσεν (144 συμμετοχές).

Κορυφαίος σκόρερ: Πάουλ Νίλσεν & Γιον Νταλ Τόμασον (52 γκολ) .

FIFA Ranking: Τρέχουσα θέση: 21η

Υψηλότερη θέση: 3η (Μάιος–Αύγουστος 1997)

Χαμηλότερη θέση: 51η (Απρίλιος 2017)

Προσωνύμιο: De Rød-Hvide (Κόκκινοι και Λευκοί) & Danish Dynamite

Η αποστολής της Δανίας

Τερματοφύλακες:

Κάσπερ Σμάιχελ

Μαντς Χέρμανσεν

Φίλιπ Γιόργκενσεν

Αμυντικοί:

Αντρέας Κρίστενσεν

Γιάνικ Βέστεργκααρντ

Γιοακίμ Άντερσεν

Ράσμους Κρίστενσεν

Γιοακίμ Μέλε

Πάτρικ Ντόργκου

Λούκας Χέγκσμπεργκ

Άντον Γκάι

Μέσοι:

Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ (αρχηγός)

Μόρτεν Χιούλμαντ

Ματ Ο’Ράιλι

Μίκελ Ντάμσγκααρντ

Βίκτορ Φρόχολντ

Άλμπερτ Γκρόνμπεκ

Επιθετικοί:

Κάσπερ Ντόλμπεργκ

Μίκα Μπίερεθ

Αντρέας Σκοβ Όλσεν

Άντερς Ντρέγερ

Γουίλιαμ Οσούλα

Βίκτορ Γένσεν

Ράσμους Χόιλουντ

Η προϊστορία με την Ελλάδα

Η Δανία και η Ελλάδα έχουν συναντηθεί συνολικά 15 φορές, με τον απολογισμό να γέρνει ξεκάθαρα προς την πλευρά των Σκανδιναβών. Οι Δανοί μετρούν 8 νίκες, η Ελλάδα έχει επικρατήσει 3 φορές, ενώ 4 αναμετρήσεις έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλες.

Αναλυτικά

02/12/1959 Ελλάδα – Δανία 1-3 Διεθνές Φιλικό

03/07/1960 Δανία – Ελλάδα 7-2 Διεθνές Φιλικό

29/11/1964 Ελλάδα – Δανία 4-2 Προκριματικά Μουντιάλ

27/10/1965 Δανία – Ελλάδα 1-1 Προκριματικά Μουντιάλ

15/10/1980 Δανία – Ελλάδα 0-1, Προκριματικά Μουντιάλ

14/10/1981 Ελλάδα – Δανία 2-3, Προκριματικά Μουντιάλ

27/04/ 1983 Δανία – Ελλάδα 1-0, Προκριματικά Euro

16/11/1983 Ελλάδα – Δανία 0-2, Προκριματικά Euro

19/10/1988 Ελλάδα – Δανία 1-1, Προκριματικά Μουντιάλ

17/05/1989 Δανία – Ελλάδα 7-1, Προκριματικά Μουντιάλ

09/10/1996 Δανία – Ελλάδα 2-1, Προκριματικά Μουντιάλ

11/10/1997 Ελλάδα – Δανία 0-0, Προκριματικά Μουντιάλ

09/02/2005 Ελλάδα – Δανία 2-1, Προκριματικά Μουντιάλ

08/10/2005, Δανία – Ελλάδα 1-0, Προκριματικά Μουντιάλ

11/02/2009, Ελλάδα – Δανία 1-1, Διεθνές Φιλικό