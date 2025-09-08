ΑΕΚ: Τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Τσέλιε

Η ΑΕΚ ενημερώσει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την πρεμιέρα της στο Conference League στις 2/10 απέναντι στην Τσέλιε στη Σλοβενία.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι μπορείτε να προαγοράσετε το εισιτήριο σας για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την NK Celje, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Stadion Z'dežele.



Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο τις επόμενες ημέρες, μαζί με όλες τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο τους στο γήπεδο.



Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.