Sold out το Ελλάδα-Δανία!

"Φτερά" έκαναν τα εισιτήρια του σπουδαίου αγώνα της Εθνικής ομάδας με τη Δανία.

Να 'ταν κι άλλα! Το φαληρικό γήπεδο θα γεμίσει ακόμα μία φορά για χάρη της Εθνικής ομάδας.

Οι Έλληνες φίλαθλοι θα δώσουν βροντερό "παρών" στο Καραϊσκάκη και θα αποτελέσουν τον 12ο παίκτη της Γαλανόλευκης στον σπουδαίο αποψινό (8/9, 21:45) αγώνα με τη Δανία, για τη 2η αγωνιστική των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα διαθέσιμα εισιτήρια έκαναν... φτερά και το sold out είναι πια επίσημο, με τους Δανούς μάλιστα να επιστρέφουν στην ΕΠΟ ορισμένα από τα εισιτήρια που είχαν λάβει, τα οποία όμως βρήκαν άμεσα κάτοχο, καταλήγοντας σε ελληνικά χέρια.