Παναιτωλικός: Παίρνει τον Ενκολολό από την Κλουζ!

Τον Μπένι Ενκολολό αναμένεται να εντάξει στο δυναμικό του ο Παναιτωλικός, καθώς συμφώνησε με την Κλουζ για την απόκτηση του.

Λύση στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού του έψαχνε ο Παναιτωλικός και γι’ αυτό προχώρησε σε συμφωνία με την Κλουζ για την απόκτηση του Μπένι Ενκολολό, Ο 28χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός, με καταγωγή από το Κονγκό, αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ, αλλά κυρίως στο δεξί φτερό της επίθεσης.

Πριν από δύο χρόνια είχε βρεθεί κοντά στη Λαμία, αλλά επέλεξε την Αλ Ορομπάχ της Σαουδικής Αραβίας. Το 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη και την Κλουζ, με την οποία μετρά συνολικά 51 συμμετοχές, με 6 γκολ και 9 ασίστ. Φέτος μάλιστα αγωνίστηκε στα προκριματικά του Conference League με τους Ρουμάνους.

Το ντιλ βρίσκεται στην τελική ευθεία και ο Ενκολολό αναμένεται να φτάσει στο Αγρίνιο εντός της ημέρας, για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή.

