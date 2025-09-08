Τοποθετήθηκε ο χλοοτάπητας στο Παγκρήτιο, κρίνεται μέχρι αύριο (9/9) η έδρα του ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Οι εργασίες στο Παγκρήτιο συνεχίζονται με την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα ενόψει του ΟΦΗ - ΠΑΟΚ - Μέχρι αύριο (9/9) η απόφαση της Λίγκας για την έδρα του αγώνα

Ο «γρίφος» για το που θα διεξαχθεί η «ασπρόμαυρη» αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής παραμένει χωρίς λύση, με τους ιθύνοντες του Παγκρήτιου Σταδίου να τοποθετούν νέο χλοοτάπητα στο γήπεδο της Ηρακλείου μέσα στο Σαββατοκύριακο (6-7/9).

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του creta24, ο γεωπόνος της Λίγκας αναμένεται να κάνει σήμερα (8/9) επιθεώρηση στο γήπεδο, ενώ η σχετική απόφαση θα ληφθεί άμεσα και εξαρτάται τόσο από την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου όσο και από ορισμένες άλλες εργασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Το αργότερο την Τρίτη (9/9) πάντως θα ανακοινωθεί.

Πάντως, οι πιθανότητες όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ των Μέσων της Κρήτης, είναι μοιρασμένες μεταξύ Παγκρήτιου και ΟΑΚΑ, για έναν αγώνα που έχει οριστεί για την Κυριακή (14/9 21:30).