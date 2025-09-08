Λάτσιο: Θέλει συμμετοχές ή... μεταγραφή ο Μανδάς

Η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει όπως τη φανταζόταν ο Χρήστος Μανδάς και το ενδεχόμενο μεταγραφής του από τη Λάτσιο επανέρχεται στο προσκήνιο.

Ο Έλληνας πορτιέρο έχει εκτοξεύσει τη μετοχή του μετά από δύο χρόνια στη Λάτσιο και ομάδες της Αγγλίας καραδοκούν για να τον κάνουν δικό τους.

Η Γουλβς είχε ενδιαφερθεί έντονα το περασμένο καλοκαίρι, αλλά οι απαιτήσεις των Ρωμαίων έβαλαν... φρένο στη μεταγραφή του, καθώς αξίωναν τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσουν.

Τη στιγμή που δημοσιεύματα σε Ιταλία και Αγγλία κάνουν λόγο για "επιστροφή" των Λύκων στη διεκδίκηση του διεθνούς γκολκίπερ, ρεπορτάζ της Corrier dello Sport τονίζει πως ο Μανδάς δεν είναι ευχαριστημένος με τον χρόνο συμμετοχής του (και πώς θα μπορούσε άλλωστε...) στο ξεκίνημα της σεζόν, αφού βρίσκεται στη "σκιά" του Προβεντέλ κι αν αυτό δεν αλλάξει το επόμενο διάστημα, θα ζητήσει μεταγραφή στο "παράθυρο" του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντως, ο Ιταλός πορτιέρο θα παραμείνει στα γκολπόστα στα δύο προσεχή ματς με Σασουόλο και Ρόμα, ενώ στη συνέχεια είναι πιθανό να γίνει ένα ροτέισον ανάμεσα στους δύο τερματοφύλακες.

Σημειώνεται πως ο Μανδάς έχει συμβόλαιο έως το 2029, με απολαβές που φτάνουν στο 1 εκατ. ευρώ.