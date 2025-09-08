ΜΜΕ Τουρκίας: «Υποψήφιος αντικαταστάτης του Γιλμάζ στη Γαλατασαράι ο Τζόλης»

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, η Γαλατάσαραϊ έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Χρήστο Τζόλη, σε περίπτωση που προχωρήσει η πώληση του Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ.

Η ιστοσελίδα «aspor» υποστηρίζει πως ο Έλληνας εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ αποτελεί τον βασικό υποψήφιο αντικαταστάτη του 25χρονου Τούρκου άσου, ο οποίος έχει προσελκύσει μεγάλες προτάσεις από την NEOM του Κούλη Δουρέκα.

Ο Γιλμάζ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ η πιο πρόσφατη προσφορά που κατατέθηκε για την απόκτησή του έφτασε τα 40 εκατ. ευρώ συν 10% ποσοστό μεταπώλησης. Παρ’ όλα αυτά, η «τσιμ μπομ» δεν δέχθηκε να τον παραχωρήσει.

Η υπόθεση τον άφησε εκτός από τα δύο τελευταία παιχνίδια, όμως πλέον υπολογίζεται ξανά, καθώς προς το παρόν δεν φαίνεται πιθανή νέα κίνηση της NEOM με βελτιωμένη πρόταση. Μάλιστα, η Γαλατάσαραϊ φέρεται διατεθειμένη να του προσφέρει νέο συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές κοντά στα 5 εκατ. ευρώ.

Αν ωστόσο οι Άραβες επιστρέψουν και πείσουν τη διοίκηση να πουλήσει τον Γιλμάζ, η τουρκική ομάδα έχει ήδη εντοπίσει τον διάδοχό του: τον Χρήστο Τζόλη.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Γαλατά είναι έτοιμη να δαπανήσει 20-25 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, ενώ ο διεθνής Έλληνας εμφανίζεται θετικός σε ενδεχόμενη μεταγραφή στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα είχε δηλώσει πως θα ήθελε να συνεχίσει στην Κλαμπ Μπριζ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Ο Τζόλης πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν μέχρι στιγμής, με 4 γκολ και 6 ασίστ σε 10 συμμετοχές, έχοντας αγωνιστεί για περισσότερα από 850 λεπτά.

