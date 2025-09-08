ΠΑΟΚ Β: Ολοκλήρωσε τα φιλικά με ήττα και πλέον «στρέφεται» στην πρεμιέρα

Φιλικά... τέλος για τον ΠΑΟΚ Β, με τον Νίκο Καραγεωργίου να βγάζει τα συμπεράσματά του ενόψει της «πρεμιέρας» απέναντι στη Νίκη Βόλου (13-14/9).

Με «γκέλα» ολοκλήρωσε τα φιλικά του ο Δικέφαλος, καθώς ηττήθηκε στην... πρόβα τζενεράλε απέναντι στον Καμπανιακό με 2-0 στο γήπεδο της Χαλάστρας.

Ο Νίκος Καραγεωργίου ξεκίνησε με τον Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια, τους Πολυκράτη, Κωττά, Λούκας και Καστίδη στην άμυνα από τ΄αριστερά προς τα δεξιά και τους Αλμασίδη-Καλόγηρο στα χαφ. Ο Παπαστυλιανού με τον Αδάμ «ανέλαβαν» τις πλευρές, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αγωνίστηκαν οι Μούστμα και Γραββάνης. Ως αλλαγή πέρασαν οι Κιτσάκης, Μπιασότο, Κουλούρης, Μπέρδος, Κανίς, αλλά και η πιο πρόσφατη «ασπρόμαυρη» μεταγραφή, Απιατσιόνακ.

Η πρώτη φάση ήταν για τον φιλοξενούμενο ΠΑΟΚ Β, με τον Μούστμα να μπαίνει στην περιοχή και το σουτ του να κοντράρει στα σώματα, ενώ στο επόμενο λεπτό η κεφαλιά Κωττά από στημένη μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Λίγο πριν το ημίχρονο, ξανά ο Δικέφαλος στο 39΄ απείλησε την εστία του Καμπανιακού, με το απευθείας φάουλ του Αδάμ να μπλοκάρεται εύκολα από τον Κασαπίδη, με την ομάδα της Χαλάστρας να απειλεί για πρώτη φορά στο 45΄με το γυριστό του Ρόβα, χωρίς αποτέλεσμα για το 0-0 του ημίχρονου.

Στο 47΄οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Ο Μοναστηρλής είχε «απάντηση» προσωρινά, αλλά ο Ανανιάδης πήρε το ριμπάουντ και έβαλε «μπροστά» τον Καμπανιακό. Ο νεαρός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β μάλιστα, στο 56΄απέκρουσε εντυπωσιακά το απευθείας φάουλ των «Κόκκινων», ενώ στο 63΄ο Μπέρδος δοκίμασε να ισοφαρίσει με σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής, δίχως να τα καταφέρει.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ομάδας του Καραγεωργίου ήρθε στο 74΄, όταν ο Μούστμα γύρισε στον Κανίς, αυτός έστρωσε στον Μπέρδο, αλλά το πλασέ του νεαρού πέρασε λίγο άουτ. Στο 85΄ το ανάποδο ψαλίδι του Κανίς δεν βρήκε εστία, με τον Καμπανιακό στο 89΄σε αντεπίθεση να «γράφει» το τελικό 2-0 με τον Ρόβα.

Πλέον, οι δύο ομάδες στρέφονται σε «ρυθμούς» Super League 2, καθώς το προσεχές Σαββατοκύριακο (13-14/9) κάνει... σέντρα. Ο ΠΑΟΚ Β θα ταξιδέψει στο Βόλο να αντιμετωπίσει τη Νίκη, ενώ ο Καμπανιακός θα υποδεχθεί την Καβάλα στη Χαλάστρα.