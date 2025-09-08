Ο περίεργος τραυματισμός του Χάαλαντ, με την πόρτα του λεωφορείου!

Τρία ράμματα έκανε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς χτύπησε με την πόρτα του λεωφορείου.

Έναν… πρωτότυπο τραυματισμό υπέστη ο Έρλινγκ Χάαλαντ, όντας στην εθνική Νορβηγίας. Ο επιθετικός της Σίτι χτύπησε με την πόρτα του... λεωφορείου της ομάδας κατά την επιστροφή της αποστολής στο Όσλο για το ματς με τη Μολδαβία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί τρία ράμματα.

Όπως αναφέρει η «Sun» o Χάαλαντ χτύπησε στο στόμα του όταν άνοιξε η πόρτα των αποσκευών κι αυτός καθόταν δίπλα. Μετά το χτύπημα με την πόρτα του λεωφορείου, είχε τρομερή αιμορραγία στο στόμα , με αποτέλεσμα να χρειαστεί τα ράμματα, ενώ τονίζει πως παρότι το ότι συνέβη, δεν τίθεται θέμα για το αν θα είναι διαθέσιμος την Τρίτη απέναντι στην Μολδαβία.

Ο Χάαλαντ με ανάρτησή του επιβεβαίωσε τον τραυματισμό ανεβάζοντας μια φωτογραφία με το σχόλιο: «Μόλις χτύπησα σε πόρτα λεωφορείου. Τρία ράμματα».