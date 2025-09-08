ΠΑΟΚ: Με έξι «αετόπουλα» και Μπαταούλα αρχηγό η Εθνική Νέων

Η Εθνική Νέων παρατάχθηκε στο ισόπαλο φιλικό (0-0) απέναντι στη Γεωργία, με έξι παίκτες του ΠΑΟΚ στη βασική ενδεκάδα της, ενώ αρχηγός ήταν ο Δημήτρης Μπαταούλας

Στη μακρινή Τιφλίδα ταξίδεψε η Εθνική Νέων, η οποία υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Μόρα, θα αντιμετωπίσει δις τη Γεωργία σε επίπεδο φιλικών, ενόψει των προκριματικών του EURO U19 τον προσεχή Νοέμβριο.

Στα προκριματικά του EURO U19, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στις 12/11 την Λευκορωσία, στις 15/11 το Λιχτενστάιν και θα ολοκληρώσει τον όμιλο απέναντι στην Τουρκία στις 18 του ίδιου μήνα.

Χθες (7/9) πραγματοποιήθηκε το πρώτο φιλικό απέναντι στους Γεωργιανούς, με οκτώ παίκτες του PAOK Academy να αγωνίζονται και τον τερματοφύλακα Μπελερή να παραμένει στον πάγκο, αν και δεν αποκλείεται να αγωνιστεί αύριο (9/9) στο νέο φιλικό, με τον ομοσπονδιακό προπονητή να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα.

Στη βασική ενδεκάδα της «Γαλανόλευκης» βρέθηκαν έξι παίκτες του Δικεφάλου: Τσιότας-Ντούνγκα στα «άκρα» της άμυνας, ο Μπαταούλας στα στόπερ -όντας και αρχηγός-, ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και οι Ελευθεριάδης-Παπανικόπουλος στα χαφ.

Ως αλλαγή πέρασε ο Γιώργος Κοσίδης στο 63΄ για να συμπληρώσει την «ασπρόμαυρη» άμυνα, καθώς στο τελευταίο «κομμάτι» του αγώνα, οι τέσσερις οπισθοφύλακες είναι όλοι ποδοσφαιριστές των Θεσσαλονικιών. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Τσιφούτης μετά το 70ο λεπτό, περνώντας ως αλλαγή στη θέση του Ελευθεριάδη.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν εκ νέου αντιμέτωπες σε φιλικό την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 18:00 (Ελλάδας).