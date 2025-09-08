Εθνική Νέων: Ισόπαλο το πρώτο φιλικό στην Τιφλίδα, αύριο (9/9) νέο «τεστ»

Η Εθνική Νέων ήρθε ισόπαλη 0-0 με την αντίστοιχη της Γεωργίας σε φιλικό αγώνα, ο οποίος διεξήχθη στην Τιφλίδα, ενώ αύριο (9/9) υπάρχει νέο «τεστ» στο ίδιο γήπεδο με τον ίδιο αντίπαλο.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Βαγγέλης Μόρας, είχε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαπιστώσει την αγωνιστική κατάσταση των διεθνών ενόψει των αγώνων της πρώτης προκριματικής φάσης του EURO U19, τον προσεχή Νοέμβριο.

Στα προκριματικά του EURO U19, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στις 12/11 την Λευκορωσία, στις 15/11 το Λιχτενστάιν και θα ολοκληρώσει τον όμιλο απέναντι στην Τουρκία στις 18 του ίδιου μήνα.

Η σύνθεση της Εθνικής Νέων:

Κακαδιάρης, Σαρρής, Ψυρρόπουλος (63' Κοσίδης), Ελευθεριάδης (70' Τσιφούτης), Κολοκοτρώνης, Χαμζά (63' Χαρούπας), Μπαταούλας, Ντούγκα, Τσιότας, Μύθου (70' Μύθου), Παπανικόπουλος.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν εκ νέου αντιμέτωπες σε φιλικό την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 18:00 (Ελλάδας).