Στο ουδέτερο Ντέμπρετσεν η Ιταλία, ξεχωρίζει το Βαλκανικό ντέρμπι στην Κροατία

Οι «μάχες» για τα εισιτήρια του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται και σήμερα (8/9).
Όλες οι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 21:45 με την Εθνική μας να υποδέχεται τη Δανία, ενώ στο έτερο ματς του ομίλου, η Λευκορωσία θα υποδεχθεί τη Σκωτία στην ουδέτερη Ουγγαρία.
Και πάλι στην Ουγγαρία αλλά σε διαφορετική πόλη, το Ισραήλ θα υποδεχθεί την Ιταλία, ενώ στο St Jacobs Park της Βασιλείας, η Ελβετία θα φιλοξενήσει τους Σλοβένους.
Ίσως στο πιο «αντιεμπορικό» παιχνίδι της βραδιάς, το Γιβραλτάρ θα μονομαχήσει με τα Νησιά Φερόε και για τον ίδιο όμιλο το «κομβικό» Κροατία-Μαυροβούνιο αναμένεται να κρίνει πολλά.
Τέλος, Κόσοβο και Σουηδία θα παίξουν με «φόντο» κυρίως τη 2η θέση, πίσω από το φαβορί Ελβετία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με κοινή ώρα έναρξης 21:45:
- Γιβραλτάρ – Νησιά Φερόε
- Ελβετία – Σλοβενία
- Ελλάδα – Δανία
- Ισραήλ – Ιταλία
- Κόσοβο – Σουηδία
- Κροατία – Μαυροβούνιο
- Λευκορωσία – Σκωτία