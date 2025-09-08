Στο ουδέτερο Ντέμπρετσεν η Ιταλία, ξεχωρίζει το Βαλκανικό ντέρμπι στην Κροατία

Με εφτά αναμετρήσεις συνεχίζονται οι αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ στην Ευρώπη - Απέναντι στο Ισραήλ η Ιταλία, ενδιαφέροντα παιχνίδια σε Ελβετία και Κροατία

Οι «μάχες» για τα εισιτήρια του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται και σήμερα (8/9).

Όλες οι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 21:45 με την Εθνική μας να υποδέχεται τη Δανία, ενώ στο έτερο ματς του ομίλου, η Λευκορωσία θα υποδεχθεί τη Σκωτία στην ουδέτερη Ουγγαρία.

Και πάλι στην Ουγγαρία αλλά σε διαφορετική πόλη, το Ισραήλ θα υποδεχθεί την Ιταλία, ενώ στο St Jacobs Park της Βασιλείας, η Ελβετία θα φιλοξενήσει τους Σλοβένους.

Ίσως στο πιο «αντιεμπορικό» παιχνίδι της βραδιάς, το Γιβραλτάρ θα μονομαχήσει με τα Νησιά Φερόε και για τον ίδιο όμιλο το «κομβικό» Κροατία-Μαυροβούνιο αναμένεται να κρίνει πολλά.

Τέλος, Κόσοβο και Σουηδία θα παίξουν με «φόντο» κυρίως τη 2η θέση, πίσω από το φαβορί Ελβετία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με κοινή ώρα έναρξης 21:45: