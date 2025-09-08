Εθνική Ελλάδας: Η πιο μεγάλη ώρα, είναι τώρα! (poll)

Την ευκαιρία να κάνει με το καλημέρα τεράστιο βήμα πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ έχει η Εθνική Ελλάδας. Ελάτε στην "κάλπη" του SDNA!

Η Γαλανόλευκη θέλει να κάνει το 2/2 στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ 2026, μετά την γκέλα των Δανών στην πρεμιέρα, όπου έμειναν στο 0-0 φιλοξενώντας τη Σκωτία.

Αυτό σημαίνει πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που ήταν καταιγιστικό την Παρασκευή κόντρα στους Λευκορώσους, διαλύοντάς τους με 5-1, έχει την ευκαιρία να ξεφύγει στο +5 από τον βασικό του αντίπαλο στη μάχη της πρωτιάς του ομίλου και της απευθείας πρόκρισης στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά το επόμενο καλοκαίρι.

Η Δανία βέβαια παραμένει ένα εξαιρετικά ποιοτικό σύνολο, με ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης και το έργο των διεθνών δεν θα είναι διόλου εύκολο. Πλην όμως αυτή η Εθνική ομάδα, η... Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει δείξει πως είναι ικανή για τα πάντα!

Θα καταφέρει όμως απόψε να λυγίσει και τους Δανούς για να βρεθεί πιο κοντά στο επόμενο Μουντιάλ;

Ο λόγος σε εσάς!

