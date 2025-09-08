Εθνική Ελλάδας: Ολοταχώς για sold out με Δανία

Κατάμεστο θα είναι το Καραϊσκάκη στο κρίσιμο αποψινό (8/9, 21:45) παιχνίδι της Εθνικής ομάδας με τη Δανία, για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι Έλληνες φίλαθλοι δίνουν για ακόμα μία φορά "βροντερό" παρών στο φαληρικό γήπεδο και στέκονται στο πλευρό της Εθνικής ομάδας, που δίνει ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια της για την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Το sold out είναι πλέον θέμα χρόνου στο Καραϊσκάκη στη σημερινή αναμέτρηση με τη Δανία, αφού έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια αδιάθετα.

Στις 21:30 μάλιστα θα βγουν προς πώληση ακόμα 100 εισιτήρια στη Θύρα 29 μετά από επιστροφές των Δανών κι ακόμη 100 που έχουν μείνει στις Θύρες 10 και 11.