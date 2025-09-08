Ο Γιαμάλ έχασε το διαβατήριό του φεύγοντας από την Τουρκία

Μετά το άνετο 6-0 της Ισπανίας επί της Τουρκίας στην Κόνιασπορ, ο νεαρός άσος διαπίστωσε στο πούλμαν ότι το διαβατήριό του είχε κάνει… φτερά.
Η ανακάλυψη προκάλεσε μικρή αναστάτωση στην αποστολή. Ο Γιαμάλ κατέβηκε βιαστικά για να ψάξει τα πράγματά του, καθυστερώντας την αναχώρηση της ομάδας, ενώ οι άνθρωποι της ισπανικής ομοσπονδίας επιστρατεύτηκαν για να βρουν λύση.
Το χαμένο έγγραφο δεν εμφανίστηκε ποτέ, ούτε στο γήπεδο ούτε στις αποσκευές του παίκτη, αφήνοντας τους Ισπανούς να τρέχουν για να τακτοποιήσουν το απρόοπτο.
🚨 Lamine Yamal lost his passport in Turkey.— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 7, 2025
After the match, Lamine Yamal spent a long time looking for his passport, even returning to the locker room to check there as well, but he left the stadium without finding it. @beyazfutbol ‼️
pic.twitter.com/V4Wf5gNsln