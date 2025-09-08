Ο Γιαμάλ έχασε το διαβατήριό του φεύγοντας από την Τουρκία

Ο Λαμίν Γιαμάλ κατάφερε να κλέψει ξανά την παράσταση, αυτή τη φορά όχι με τα ποδοσφαιρικά του κόλπα αλλά με την απροσεξία του.

Μετά το άνετο 6-0 της Ισπανίας επί της Τουρκίας στην Κόνιασπορ, ο νεαρός άσος διαπίστωσε στο πούλμαν ότι το διαβατήριό του είχε κάνει… φτερά.

Η ανακάλυψη προκάλεσε μικρή αναστάτωση στην αποστολή. Ο Γιαμάλ κατέβηκε βιαστικά για να ψάξει τα πράγματά του, καθυστερώντας την αναχώρηση της ομάδας, ενώ οι άνθρωποι της ισπανικής ομοσπονδίας επιστρατεύτηκαν για να βρουν λύση.

Το χαμένο έγγραφο δεν εμφανίστηκε ποτέ, ούτε στο γήπεδο ούτε στις αποσκευές του παίκτη, αφήνοντας τους Ισπανούς να τρέχουν για να τακτοποιήσουν το απρόοπτο.