ΟΦΗ: Χαμόγελα για τον Μπαΐνοβιτς

Στην τελική ευθεία της επιστροφής του στη δράση βρίσκεται ο Φίλιπ Μπαΐνοβιτς.

Ο ΟΦΗ μπορεί να γνώρισε τη φιλική ήττα με 2-0 από τα Χανιά χθες στο ΒΑΚ, αλλά ο Μίλαν Ράσταβατς είχε λόγους για να είναι χαρούμενος. Και ο βασικότερος όλων είναι η επιστροφή του Φίλιπ Μπαΐνοβιτς στη δράση, δέκα μήνες μετά τον τραυματισμό του.

Ο Σέρβος μέσος, που είχε τραυματιστεί τον περασμένο Νοέμβριο, πάτησε ξανά γήπεδο για πρώτη φορά, παίρνοντας 15 λεπτά συμμετοχής στο φιλικό με τα Χανιά.

Βέβαια, ακόμα συνεχίζει κανονικά το ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας και προετοιμασίας, ωστόσο τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά που πήρε χθες δείχνουν πως βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επιστροφή του.