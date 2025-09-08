Παναθηναϊκός: Επιστρέφει νωρίτερα ο Πελίστρι από την εθνική Ουρουγουάης

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ είναι ο παίκτης που κάνει τα μακρύτερα ταξίδια κάθε φορά που καλείται στην εθνική του ομάδα, αφού αναγκάζεται να μεταβεί στην άλλη όχθη του Ατλαντικού για να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα. Αυτό έχει πάντα αντίκτυπο στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό, αφού επέστρεφε λίγα μόνο 24ωρα πριν την επανέναρξη των υποχρεώσεων του Τριφυλλιού και γινόταν ειδική διαχείριση.
Κάτι τέτοιο πιθανότατα να μη χρειαστεί αυτή τη φορά καθώς ο Πελίστρι "απελευθερώθηκε" νωρίτερα από την εθνική του ομάδα.
Η "σελέστε" έκλεισε θέση στην τελική φάση του Μουντιάλ με τη νίκη επί του Περού με 3-0 την Παρασκευή, με αποτέλεσμα ο Μπιέλσα να αφήσει τέσσερις παίκτες να αποχωρήσουν από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα (Ματίας Ολιβέιρα, Γκιγιέρμο Βαρέλα, Χιόρχιαν ντε Αρασκαέτα), μεταξύ των οποίων και ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού κι έτσι δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τη Χιλή τα ξημερώματα της Τρίτης.
Facundo Pellistri, Mathías Olivera, Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta fueron liberados de la selección de @Uruguay 🇺🇾 por Marcelo Bielsa 🇦🇷 y no estarán disponibles para el duelo ante @LaRoja 🇨🇱.
