Παναθηναϊκός: Επιστρέφει νωρίτερα ο Πελίστρι από την εθνική Ουρουγουάης

H "σελέστε" κλείδωσε την παρουσία της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο Φακούντο Πελίστρι δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τη Χιλή, φέρνοντας... χαμόγελα στον Ρουί Βιτόρια.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ είναι ο παίκτης που κάνει τα μακρύτερα ταξίδια κάθε φορά που καλείται στην εθνική του ομάδα, αφού αναγκάζεται να μεταβεί στην άλλη όχθη του Ατλαντικού για να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα. Αυτό έχει πάντα αντίκτυπο στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό, αφού επέστρεφε λίγα μόνο 24ωρα πριν την επανέναρξη των υποχρεώσεων του Τριφυλλιού και γινόταν ειδική διαχείριση.

Κάτι τέτοιο πιθανότατα να μη χρειαστεί αυτή τη φορά καθώς ο Πελίστρι "απελευθερώθηκε" νωρίτερα από την εθνική του ομάδα.

Η "σελέστε" έκλεισε θέση στην τελική φάση του Μουντιάλ με τη νίκη επί του Περού με 3-0 την Παρασκευή, με αποτέλεσμα ο Μπιέλσα να αφήσει τέσσερις παίκτες να αποχωρήσουν από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα (Ματίας Ολιβέιρα, Γκιγιέρμο Βαρέλα, Χιόρχιαν ντε Αρασκαέτα), μεταξύ των οποίων και ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού κι έτσι δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τη Χιλή τα ξημερώματα της Τρίτης.