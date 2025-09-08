ΑΕΚ: Τεστ με ΠΑΣ Γιάννινα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα τον ΠΑΣ Γιάννινα σε ένα φιλικό ματς προπονητικού χαρακτήρα.

Φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα δίνει η ΑΕΚ σήμερα στις 11 το πρωί στο προπονητικό κέντρο των Σπάτων. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να δει παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ μέχρι τώρα, αλλά να δώσει και τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά στον νεοαποκτηθέντα Μάρκο Γκρούγιτς.

Απόντες είναι οι δέκα διεθνείς της ΑΕΚ, οπότε θα πάρουν χρόνο παίκτες όπως ο Γιόνσον που έχει πολύ μικρό ρόλο φέτος, αλλά ο Μαρσιάλ. Ο Γάλλος φορ ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στη μέση το τελευταίο διάστημα, αλλά πλέον είναι καλά και ο Νίκολιτς περιμένει από αυτόν να δείξει διάθεση για να ενταχθεί πιο ενεργά στο ροτέισον.

Από την άλλη, ο ΠΑΣ Γιάννινα αντιμετωπίζει αυτό το φιλικό σαν πρόβα τζενεράλε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League 2 το προσεχές Σαββατοκύριακο, με τον Νίκο Κούστα να κάνει τις τελικές δοκιμές σε ένα ρόστερ που ακόμα είναι υπό διαμόρφωση.

