Για το 2Χ2 η Εθνική ομάδα με τη Δανία

Τη Δανία υποδέχεται απόψε η Εθνική ομάδα, για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Συνέχεια στο ονειρικό ξεκίνημα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θέλει να δώσει η Εθνική ομάδα, που απόψε (21:45, ALPHA) υποδέχεται τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη 2η αγωνιστική. Την Παρασκευή το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θριάμβευσε απέναντι στη Λευκορωσία, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1, ενώ οι Δανοί έμειναν στο 0-0 με τη Σκωτία.

Η «γαλανόλευκη» εντυπωσίασε με την απόδοσή της, έχοντας πετύχει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Λευκορώσους, κάνοντας 20 τελικές. Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε και πέμπτο γκολ, ενώ το σκορ θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Απόψε το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει έναν πιο δύσκολο αντίπαλο.

Η Ελλάδα έχει κερδίσει τρία, και έχει χάσει οκτώ από τα 15 προηγούμενα παιχνίδια της εναντίον της Δανίας, ενώ το σκορ ήταν 1-1, όταν οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά, σε φιλικό, τον Φεβρουάριο του 2009. Η τελευταία νίκη της Δανίας επί της Ελλάδας ήταν με 1-0 κατά τη διάρκεια των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Λιθουανός Ντονάτας Ρούμσας, γνώριμος των ελληνικών ομάδων αλλά και της Εθνικής, καθώς έχει διευθύνει παιχνίδια τους.

