«H Γουλβς θα κάνει κίνηση για τον Μανδά τον Ιανουάριο»

Οι «Λύκοι» διατηρούν στην μεταγραφική τους λίστα το όνομα του Χρήστου Μανδά, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Corriere dello Sport, η Γουλβς το καλοκαίρι κατέθεσε πρόταση στην Λάτσιο, προσφέροντας 17.3 εκατ ευρώ για την απόκτηση του Έλληνα πορτιέρε, όμως η απάντηση των Ρωμαίων ήταν αρνητική.

Ο Μανδάς, ωστόσο έχει χάσει την θέση του βασικού στην Λάτσιο και ψάχνεται για την αποχώρησή του, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι η Γουλβς θα επανέλθει για την απόκτησή του τον Ιανουάριο.

Οι «Λύκοι» θέλουν τον 23χρονο τερματοφύλακα ως αντικαταστάτη του Ζοσέ Σα και θα δώσουν «μάχη» προκειμένου να πείσουν την Λάτσιο για την απόκτησή του.