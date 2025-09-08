Η Λίβερπουλ θα «εκδικηθεί» την Κρίσταλ Πάλας υπογράφοντας τον Γκουέχι ως ελεύθερο

Οι «Reds» είναι αποφασισμένοι να αποκτήσουν τον 25χρονο κεντρικό αμυντικού, αποκτώντας τον ως ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μαρκ Γκουέχι έφτασε μια... ανάσα από την Λίβερπουλ στο φινάλε των μεταγραφών στην Αγγλία, αλλά την τελευταία στιγμή η Κρίσταλ Πάλας έκανε πίσω ακυρώνοντας το deal των 55 εκατ. ευρώ.

Η κάτοχος του FA Cup, ωστόσο πήρε ένα μεγάλο ρίσκο με αυτή την απόφαση, αφού το συμβόλαιο του Γκουέχι ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και ο Άγγλος διεθνής δεν δείχνει καμία διάθεση να το ανανεώσει.

Οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ, μάλιστα δεν θα κάνουν κίνηση για την απόκτηση του Γκουέχι τον Ιανουάριο, αλλά θα υπογράψουν συμβόλαιο μαζί του για το επόμενο καλοκαίρι ως ελεύθερο.