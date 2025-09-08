Η Μίλαν δίνει στην Αλ Σαμπάμπ τον Γιασίν Αντλί

Οι «ροσονέρι» συνεχίζουν την εκκαθάριση στο ρόστερ τους, με τον Γιασίν Αντλί να αποχωρεί οριστικά από το Σαν Σίρο.

Ο 25χρονος Γάλλος χαφ επέστρεψε στην Μίλαν από τον δανεισμό του στην Φιορεντίνα, όμως δεν βρίσκονταν στα πλάνα του Μάσιμο Αλέγκρι για τη νέα σεζόν, με την Αλ Σαμπάμπ να καταθέτει πρόταση για την απόκτησή του.

Oι Σαουδάραβες κατέθεσαν πρόταση για την απόκτηση του Αντλί, προσφέροντας στον 25χρονο χαφ συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τριπλασιαμσό των αποδοχών για να τον πείσουν να μετακομίσει στην Μέση Ανατολή.

Ο Αντλί έδωσε θετική απάντηση, με τις δύο ομάδες πλέον να συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την μεταγραφή του Γάλλου χαφ.