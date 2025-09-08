Χένες: «Αυτό που κάνει η Νιούκαστλ δεν είναι ποδόσφαιρο είναι Monopoly»

Ο Χένες στην τοποθέτησή του χαρακτήρισε υπερβολικό το ποσό των 90 εκατ. ευρώ που δαπάνησε η Νιούκαστλ για τον 23χρονο επιθετικό, τονίζοντας ότι η αγγλική ομάδα έκανε αυτή τη μεταγραφή επειδή ρέει το χρήμα των Σαουδαράβων.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Είναι υπερβολικά πολλά χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Boλτεμάντε, αν με ρωτάτε. Εμείς κάναμε στη Στουτγκάρδη προσφορά 55 εκατομμυρίων ευρώ, όμως ήθελαν 75. Δεν καταλήξαμε σε συμφωνία και στο τέλος πήγε στη Νιουκάστλ για 90 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό που κάνει η Νιουκάστλ δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Είναι Monopoly. Ο Νικ Βολτεμάντε δεν αξίζει 90 εκατομμύρια ευρώ. Τα έδωσαν μόνο επειδή τα χρήματα ρέουν από τη Σαουδική Αραβία».