Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Προβάδισμα Χιούλμαντ για τον πάγκο της Λεβερκούζεν

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League, συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή, μετά την απόλυση του Έρικ Τεν Χαγκ, με τον Κάσπερ Χιούλμαντ να έχει πάρει το προβάδισμα.
Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλάτενμπεργκ, ο 53χρονος πρώην προπονητής της Εθνικής Δανίας είναι πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Ολλανδό τεχνικό, με τις επαφές των δύο πλευρών να είναι σε προχωρημένο στάδιο.
🚨⚫️🔴 BREAKING | Kasper #Hjulmand is currently the top favourite to become the new head coach of Bayer 04 Leverkusen!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 7, 2025
Talks are advanced, and the new coach is expected to be presented next week.
The 53 y/o Dane is currently without a club and is set to succeed Erik ten Hag,… pic.twitter.com/b4NqA3U8DT