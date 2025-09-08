Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Προβάδισμα Χιούλμαντ για τον πάγκο της Λεβερκούζεν

O πρώην προπονητής της Εθνικής Δανίας, βρίσκεται στην pole position για να διαδεχθεί τον Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League, συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή, μετά την απόλυση του Έρικ Τεν Χαγκ, με τον Κάσπερ Χιούλμαντ να έχει πάρει το προβάδισμα.

Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλάτενμπεργκ, ο 53χρονος πρώην προπονητής της Εθνικής Δανίας είναι πλέον το φαβορί για να διαδεχθεί τον Ολλανδό τεχνικό, με τις επαφές των δύο πλευρών να είναι σε προχωρημένο στάδιο.