Σκόρπισε… τρόμο στην Τουρκία η υπερηχητική Ισπανία - Επιστροφή στις νίκες για Γερμανία

Μοναδική παράσταση προσέφερε η πανίσχυρη Ισπανία στην Τουρκία, την οποία και συνέτριψε με το εντυπωσιακό 6-0.

Στη δυσκολότερη ίσως αποστολή που θα συναντήσει στον 5ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία ήταν σαρωτική και την έφερε εις πέρας με τον πιο πειστικό τρόπο που θα μπορούσε, επικρατώντας ολοκληρωτικά της Τουρκία με 6-0.

Η μοίρα της αναμέτρησης κρίθηκε από το ημίχρονο, με τους Ισπανούς να αποκτούν προβάδισμα τριών τερμάτων, με “δράστες” τους Πέδρι και Μερίνο (δύο γκολ στο 22΄ και στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων).

Η ισπανική μηχανή δεν έριξε στροφές στην επανάληψη και πέτυχε τρία ακόμη γκολ, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της μέσα σε εννέα λεπτά. Ο Φεράν Τόρες έκανε το 0-4 στο 53΄, ο Μερίνο ολοκλήρωσε το χατ τρικ του στο 57ο λεπτό, ενώ ο Πέδρι με το δεύτερο προσωπικό του στο 62΄ διαμόρφωσε το τελικό 0-6.

Βρήκε τις λύσεις η Γερμανία

Η Γερμανία δυσκολεύτηκε για μεγάλο διάστημα, αλλά έκαμψε την αντίσταση της Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ η Σλοβακία πήρε μεγάλη νίκη στο Λουξεμβούργο στις καθυστερήσεις (0-1).

Χωρίς να θέλξει με την απόδοσή της, η Γερμανία κατάφερε να πάρει τη νίκη σε βάρος της Βόρειας Ιρλανδίας με 3-1 και να αποφύγει τους… μπελάδες από νωρίς στον 1ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Οι Γερμανοί ίσως πίστεψαν πως θα έχουν ένα εύκολο βράδυ, όταν προηγήθηκαν με τον Γκνάμπρι στο 7ο λεπτό. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι προέβαλαν σθεναρή αντίσταση, ισοφάρισαν με τον Πράις στο 34΄ και αμύνθηκαν πολύ καλά στη συνέχεια.

Εν τέλει, οι παίκτες του Νάγκελσμαν βρήκαν τη λύση, με τους Αμίρι (69΄) και Βιρτζ (72΄) να σκοράρουν και να διασφαλίζουν τους τρεις βαθμούς.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Σλοβακία, μετά το θρίαμβο της πρεμιέρα κόντρα στη Γερμανία (2-0), πήρε τρεις ακόμη πολύτιμους βαθμούς απέναντι στο Λουξεμβούργο, με “χρυσό” γκολ του Τόμας Ρίγκο στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Τα αποτελέσματα της αποψινής βραδιάς

Γεωργία - Βουλγαρία 3-0

Βόρεια Μακεδονία - Λιχτενστάιν 5-0

Λιθουανία - Ολλανδία 2-3

Βέλγιο - Καζακστάν 6-0

Γερμανία - Βόρεια Ιρλανδία 3-1

Λουξεμβούργο - Σλοβακία 0-1

Πολωνία - Φινλανδία 3-1

Τουρκία - Ισπανία 0-6