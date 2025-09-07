Γκατούζο για Γάζα: «Πονάει να βλέπεις παιδιά να χάνουν τη ζωή τους»

Ο Τζενάρο Γκατούζο έστειλε το δικό του μήνυμα ανθρωπιάς για όλα όσα συμβαίνουν στην Γάζα.

Η εθνική Ιταλίας ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο την πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 5-0 της Εσθονίας στο ντεμπούτο του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο.

Επόμενος αντίπαλος για τη «σκουάντρα ατζούρα» είναι το Ισραήλ, στο Ντέμπρετσεν, με τον Ιταλό ομοσπονδιακό τεχνικό να τονίζει στη συνέντευξη Τύπου πως πρόκειται για ένα παιχνίδι με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη δραματική κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θα είναι δύσκολο το ματς. Το Ισραήλ είναι διαφορετική ομάδα από την Εσθονία, με μεγαλύτερη ποιότητα. Στα τελευταία επτά παιχνίδια έχει χάσει μόνο μία φορά, από τη Νορβηγία.

Πρέπει να τους δείξουμε σεβασμό και τα παιδιά το ξέρουν. Θα βασιστούμε στην εμφάνισή μας απέναντι στην Εσθονία, στην αυτοπεποίθησή μας, στην ένταση μας και στη θέλησή μας να παίξουμε το παιχνίδι. Η κατάσταση εκτός γηπέδου;

Πονάει να βλέπεις τι συμβαίνει και κάτι περισσότερο από αυτό δεν θέλω να πω. Πονάει να βλέπεις ανθρώπους και παιδιά να χάνουν τη ζωή τους, υπάρχει τόσος σεβασμός και πολύς πόνος για τους νεκρούς. Πρέπει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και είμαστε εδώ για αυτό».